Сметана из красноярских магазинов оказалась подделкой. Что это за марки?

Posted 26 августа, 05:06
Published 26 августа, 05:06
Modified 26 августа, 05:08
Updated 26 августа, 05:08
Еще в конце июля специалисты купили 8 образцов сметаны жирностью от 10 до 25%, которая была изготовлена в Красноярском и Алтайском краях, а также в Кемеровской области. Продукцию приобрели в присутствии производителей.
В итоге в шести образцах нашли нарушения. Всем требованиям соответствуют только две марки — сметана «Выбор семьи» 10% от ООО «Молочное производственное объединение „Скоморошка“» и сметана «Нарада» 15% (Красноярский край, Бородино).
Сметану «Лакт» 10% от «Барнаульского молочного комбината» ЦСМ назвал фальсификатом.
«В продукции установлено наличие крахмала. Продукция не соответствует своему наименованию, фальсифицирована, так как при производстве сметаны не допускается применение стабилизаторов и загустителей», — заявили в ведомстве.
В 10% сметане из Березовки от ООО «Красмол», по утверждению ЦСМ, занижена массовая доля жира до 8,5% и присутствовал крахмал, является фальсификатом. Специалисты нашли нарушения в маркировке: недостоверно указана информация о наименовании и составе продукта, не указаны условия хранения после вскрытия упаковки.
В 10% сметане «Алтайская буренка», сообщают специалисты, нашли крахмал и сорбиновую кислоту, является фальсификатом.
В 15% сметане «Сельскохозяйственное предприятие „Искра“», как заявляет ведомство, обнаружено повышенное содержание дрожжей и заниженное количество молочнокислых бактерий. Есть нарушения в маркировке: недостоверно указана информация о количестве молочнокислых микроорганизмов, неполностью указан адрес изготовителя.
Нарушения в маркировке нашли в 20% сметане «Никольское здоровье» от ООО «Агроник» и 25% сметане «Камарчагская». При этом по микробиологическим показателям образцы полностью соответствуют всем требованиям.