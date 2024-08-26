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Posted 26 августа, 05:06

Published 26 августа, 05:06

Modified 26 августа, 05:08

Updated 26 августа, 05:08

Популярная сметана из красноярских магазинов оказалась подделкой

Сметана из красноярских магазинов оказалась подделкой. Что это за марки?

26 августа 2024, 05:06
Фото: freepik.com

Популярная сметана из красноярских магазинов оказалась подделкой

В красноярском центре стандартизации и метрологии (ЦСМ) проверили 8 образцов сметаны, которая продается в магазинах города. Только два из них полностью соответствуют всем требованиям.

Еще в конце июля специалисты купили 8 образцов сметаны жирностью от 10 до 25%, которая была изготовлена в Красноярском и Алтайском краях, а также в Кемеровской области. Продукцию приобрели в присутствии производителей.

В итоге в шести образцах нашли нарушения. Всем требованиям соответствуют только две марки — сметана «Выбор семьи» 10% от ООО «Молочное производственное объединение „Скоморошка“» и сметана «Нарада» 15% (Красноярский край, Бородино).

Сметану «Лакт» 10% от «Барнаульского молочного комбината» ЦСМ назвал фальсификатом.

«В продукции установлено наличие крахмала. Продукция не соответствует своему наименованию, фальсифицирована, так как при производстве сметаны не допускается применение стабилизаторов и загустителей», — заявили в ведомстве.

В 10% сметане из Березовки от ООО «Красмол», по утверждению ЦСМ, занижена массовая доля жира до 8,5% и присутствовал крахмал, является фальсификатом. Специалисты нашли нарушения в маркировке: недостоверно указана информация о наименовании и составе продукта, не указаны условия хранения после вскрытия упаковки.

В 10% сметане «Алтайская буренка», сообщают специалисты, нашли крахмал и сорбиновую кислоту, является фальсификатом.

В 15% сметане «Сельскохозяйственное предприятие „Искра“», как заявляет ведомство, обнаружено повышенное содержание дрожжей и заниженное количество молочнокислых бактерий. Есть нарушения в маркировке: недостоверно указана информация о количестве молочнокислых микроорганизмов, неполностью указан адрес изготовителя.

Нарушения в маркировке нашли в 20% сметане «Никольское здоровье» от ООО «Агроник» и 25% сметане «Камарчагская». При этом по микробиологическим показателям образцы полностью соответствуют всем требованиям.

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