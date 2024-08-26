«Спасибо, +1 фобия»: в Красноярском крае из-за белок едва не сгорело колесо обозрения

Posted 26 августа, 07:28
Published 26 августа, 07:28
Modified 26 августа, 14:29
Updated 26 августа, 14:29
Очевидец происшествия Андрей Сенченко рассказал «Проспекту Мира», что все случилось в воскресенье вечером, 25 августа, в парке культуры и отдыха имени Кирова.
По словам мужчины, на колесе обозрения произошло короткое замыкание и из мотора начал идти дым.
«Когда колесо обозрения начало дымиться, людей на аттракционе уже не было. Приехали пожарные что-то там из огнетушителей попшикали и уехали.
Скорее всего, перегрелись тормозные колодки. Они не в первый раз выходят из строя. На самом деле, колесо часто ломается».
В МЧС Железногорска заявили, что произошло задымление центрального подшипника. В ведомстве считают, что аттракцион из строя могли вывести белки.
«Предположительно, в механизм попали шишки и ветки, из-за чего воспламенилось масло в механизме», — сказали в МЧС.
«Проспект Мира» позвонил в парк культуры и отдыха имени Кирова. Нам сообщили, что прокомментировать ситуацию может только директор, однако на момент звонка ее не было на месте.
А вот как на случившееся отреагировали жители Железногорска в соцсетях:
«Давно не катались, все с „духом“ собирались… Хотели прокатиться недавно… теперь отшибло ещё лет на 10»
«На нем ещё кто-то катается? Мне кажется, поэтому никто и не пострадал!»
«Спасибо, +1 фобия. Боюсь высоты, а теперь боюсь это чёртово колесо»
«Спасибо сотрудникам парка оперативно и технично сработали»
«Наверное, закроют этот аттракцион».