В Бородино отпраздновали День шахтера и юбилей крупнейшего угольного разреза страны

Posted 26 августа, 11:31
Published 26 августа, 11:31
Modified 26 августа, 12:07
Updated 26 августа, 12:07
Бородинский разрез — крупнейшее предприятие открытой угледобычи в стране. Его строительство началось сразу после Великой Отечественной войны, а уже в 1949 году разрез был введен в промышленную эксплуатацию с производственной мощностью 1 млн тонн в год. Сегодня добыча на предприятии превышает 20 млн тонн в год.
«В 2016 году Бородинский разрез стал первым и единственным предприятием открытой угледобычи в стране, преодолевшим рубеж добычи в 1 млрд тонн. Если сложить весь этот уголь в один состав, им можно 7 раз опоясать землю по экватору. Это уникальное предприятие, где есть своя культура, традиции, династии. Бородинские горняки знают свое дело, умеют работать и достигать небывалых вершин», — рассказывает генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко, который сам начинал трудовой путь на Бородинском разрезе горным мастером.
Юбилейной дате посвятили открытие в Бородино новой аллеи. Она расположилась на въезде в город. Представители СУЭК, городской и краевой власти, будущее поколение горняков — ребята из профориентационного проекта Фонда Мельниченко «Профкоманды.ФМ» высадили на аллее 75 молодых рябин и хвойных деревьев.
«Аллея — это дань памяти первостроителям, знак уважения ветеранам — мы бережем и приумножаем их наследие, и это то, что мы оставим подрастающему поколению — благоустроенный, красивый город», — отметил управляющий филиалом АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» Юрий Килин.
Следующим подарком горожанам в честь юбилея стал мурал «Поколения» на одной из городских пятиэтажек. На фасаде здания появились отец-горняк с сыном на руках как символ преемственности поколений. С инициативой создания мурала выступил Фонд Мельниченко, предложенный им эскиз поддержали почти 2 тысяч горожан. Директор направления «Города» Фонда Мельниченко Александр Красавцев подчеркнул:
«Один из слоганов нашего Фонда — „в начале будущего“. Как раз сейчас мы все находимся в начале будущего. И каждый может стать автором перемен к лучшему, „градообразующим человеком“.
Далее угольщики парадом прошли от сквера «Миллиардная тонна» до главной городской площади. На сцене у ДК «Угольщик» вручали награды лучшим сотрудникам и ветеранам, звучали слова поздравлений и пожелания процветания предприятию и коллективу разреза-юбиляра.
«Запасов угля на Бородинском разрезе хватит еще на многие поколения, поэтому 75 лет для такого предприятия — это пора юности, и все еще впереди! Я желаю вам, чтобы силы, мощь, которые накоплены поколениями угольщиков, позволили достичь еще больших результатов!» — обратился к бородинцам министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.
Подарком СУЭК к 75-летию Бородинского разреза угольщикам и всем жителям и гостям Бородино стало выступление Хора Турецкого. Завершился праздник красочным салютом.