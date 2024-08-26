В Бородино отпраздновали День шахтера и юбилей крупнейшего угольного разреза страны

Бородинский разрез — крупнейшее предприятие открытой угледобычи в стране. Его строительство началось сразу после Великой Отечественной войны, а уже в 1949 году разрез был введен в промышленную эксплуатацию с производственной мощностью 1 млн тонн в год. Сегодня добыча на предприятии превышает 20 млн тонн в год.