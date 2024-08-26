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Posted 26 августа, 01:05

Published 26 августа, 01:05

Modified 26 августа, 01:05

Updated 26 августа, 01:05

В Красноярске в 10 видах блинов с начинкой нашли кишечную палочку

В Красноярске в 10 видах блинов с начинкой нашли кишечную палочку

26 августа 2024, 01:05
Фото: 1MI
В Красноярске 10 видов блинов с разной начинкой оказались заражены кишечной палочкой и другими микробами.

В красноярском филиале «Центра оценки качества зерна» заявили, что для исследования специалисты взяли 10 образцов блинов с мясом, ветчиной и сыром, творогом и рисом.

Согласно результатам исследований, во всех образцах обнаружена кишечная палочка и превышено содержание мезофильных аэробных, а также факультативно анаэробных микроорганизмов.

Специалисты предполагают, что бактерии группы кишечной палочки могли попасть в продукты с рук сотрудников производства, где делали блины, оборудования, из воды и пр.

Превышение содержания указанных ранее микроорганизмов говорит о несоблюдении санитарных правил и нарушении технологического режима изготовления, сроков и температурных режимов хранения.

В «Центре оценки качества зерна» пояснили, что блины прошли лабораторные исследования до того, как попасть на прилавки магазинов.

  • В августе этого года в Красноярске в сливочном масле одного из производителей обнаружили плесень, кишечную палочку и дрожжи. Проверка была организована по заявке крупной кондитерской компании.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Здоровье#Проверка#Блины#Кишечная палочка
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