В Красноярске в 10 видах блинов с начинкой нашли кишечную палочку

Posted 26 августа, 01:05
Published 26 августа, 01:05
Modified 26 августа, 01:05
Updated 26 августа, 01:05
В красноярском филиале «Центра оценки качества зерна» заявили, что для исследования специалисты взяли 10 образцов блинов с мясом, ветчиной и сыром, творогом и рисом.
Согласно результатам исследований, во всех образцах обнаружена кишечная палочка и превышено содержание мезофильных аэробных, а также факультативно анаэробных микроорганизмов.
Специалисты предполагают, что бактерии группы кишечной палочки могли попасть в продукты с рук сотрудников производства, где делали блины, оборудования, из воды и пр.
Превышение содержания указанных ранее микроорганизмов говорит о несоблюдении санитарных правил и нарушении технологического режима изготовления, сроков и температурных режимов хранения.
В «Центре оценки качества зерна» пояснили, что блины прошли лабораторные исследования до того, как попасть на прилавки магазинов.