В центре Красноярска рушится исторический дом со шпилем

Posted 26 августа, 10:34
Published 26 августа, 10:34
Modified 26 августа, 12:14
Updated 26 августа, 12:14
Региональное отделение Народного фронта показало, как выглядит здание снаружи и внутри. Четырёхэтажная сталинка со шпилем была построена больше 70 лет назад.
На доме образовались трещины и на балконах — сколы. По словам жителей, шпиль осыпается. Внутри здания — старая проводка, рассохшиеся деревянные окна. Также участники НФ заметили, что на крыше живут неизвестные.
Жители рассказали, что обращались в фонд капремонта и службу по госохране объектов культурного наследия края, к мэру и предыдущему губернатору, но результатов это якобы не принесло. Через месяц пройдет встреча ответственных служб с жильцами.
Дом на Карла Маркса, 132 входит в список объектов регионального значения как «Дом жилой, 1950-е годы».
Мэрия Красноярска заказала для дома проект аварийно-восстановительных работ, «связанных с предупреждением угрозы возникновения ЧС». Администрация выделила почти 339 тысяч рублей, следует из информации с портала госзакупок. Однако на конкурс, который должен был состояться 22 августа, не поступило ни одной заявки.
Годом ранее мэрия объявила закупку на проведение обследования конструкций дома с «предупреждением угрозы возникновения ЧС» за 3,5 млн рублей. Однако контракт был расторгнут.