В центре Красноярска рушится исторический дом со шпилем

Мэрия Красноярска заказала для дома проект аварийно-восстановительных работ, «связанных с предупреждением угрозы возникновения ЧС». Администрация выделила почти 339 тысяч рублей, следует из информации с портала госзакупок. Однако на конкурс, который должен был состояться 22 августа, не поступило ни одной заявки.