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Posted 26 августа, 10:34

Published 26 августа, 10:34

Modified 26 августа, 12:14

Updated 26 августа, 12:14

В центре Красноярска рушится исторический дом со шпилем

В центре Красноярска рушится исторический дом со шпилем

26 августа 2024, 10:34
Фото: prmira.ru
В Красноярске жители дома на Карла Маркса, 132 жалуются на состояние здания, на котором появились трещины и сколы.

Региональное отделение Народного фронта показало, как выглядит здание снаружи и внутри. Четырёхэтажная сталинка со шпилем была построена больше 70 лет назад.

На доме образовались трещины и на балконах — сколы. По словам жителей, шпиль осыпается. Внутри здания — старая проводка, рассохшиеся деревянные окна. Также участники НФ заметили, что на крыше живут неизвестные.

Жители рассказали, что обращались в фонд капремонта и службу по госохране объектов культурного наследия края, к мэру и предыдущему губернатору, но результатов это якобы не принесло. Через месяц пройдет встреча ответственных служб с жильцами.

Дом на Карла Маркса, 132 входит в список объектов регионального значения как «Дом жилой, 1950-е годы».

Мэрия Красноярска заказала для дома проект аварийно-восстановительных работ, «связанных с предупреждением угрозы возникновения ЧС». Администрация выделила почти 339 тысяч рублей, следует из информации с портала госзакупок. Однако на конкурс, который должен был состояться 22 августа, не поступило ни одной заявки.

Годом ранее мэрия объявила закупку на проведение обследования конструкций дома с «предупреждением угрозы возникновения ЧС» за 3,5 млн рублей. Однако контракт был расторгнут.

  • В Красноярске на пенсионерку свалился кусок балкона со старого дома на Горького. Его должны были отремонтировать еще 2 года назад.
  • «Проспект Мира» смотрел, в каком состоянии сейчас находятся дома в центре Красноярска, и сделал фоторепортаж. Фасады части зданий разваливаются, в некоторых случаях это длится уже больше десяти лет.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Госзакупки#Исторический дом#Шпиль
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