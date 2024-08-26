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Posted 26 августа, 04:02

Published 26 августа, 04:02

Modified 26 августа, 04:05

Updated 26 августа, 04:05

Воинские захоронения на красноярском Бадалыке обустроят в едином стиле

Воинские захоронения на красноярском Бадалыке обустроят в едином стиле

26 августа 2024, 04:02
Фото: Мэрия Красноярска
В Красноярске на кладбище Бадалык разработают общую концепцию благоустройства воинских захоронений. К самим работам планируют приступить в следующем сезоне.

Как рассказали в мэрии, в этом году в рамках благоустройства на кладбище выровняли асфальтобетонное покрытие подходов и подъездов к секторам, где захоронены военнослужащие.

Фото: Мэрия Красноярска

В администрации сообщили о новой аллеи почетных захоронений, которая находится со стороны улицы Ремесленной. Там выполнили планировку территории, проложили пешеходные дорожки и установили освещение. Сейчас ведется укладка асфальта и брусчатки.

Работы рассчитаны на несколько сезонов и идут уже четвертый год. Нынешний этап благоустройства планируется завершить до конца ноября.

  • Ранее стали известно, что на Бадалыке появится крематорий — департамент градостроительства выдал разрешение на строительство.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Благоустройство#Строительство#Бадалык#Градостроительство#Мэрия
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