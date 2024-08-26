Воинские захоронения на красноярском Бадалыке обустроят в едином стиле

Posted 26 августа, 04:02
Published 26 августа, 04:02
Modified 26 августа, 04:05
Updated 26 августа, 04:05
Как рассказали в мэрии, в этом году в рамках благоустройства на кладбище выровняли асфальтобетонное покрытие подходов и подъездов к секторам, где захоронены военнослужащие.
В администрации сообщили о новой аллеи почетных захоронений, которая находится со стороны улицы Ремесленной. Там выполнили планировку территории, проложили пешеходные дорожки и установили освещение. Сейчас ведется укладка асфальта и брусчатки.
Работы рассчитаны на несколько сезонов и идут уже четвертый год. Нынешний этап благоустройства планируется завершить до конца ноября.