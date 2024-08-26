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Posted 26 августа, 06:35

Published 26 августа, 06:35

Modified 26 августа, 15:57

Updated 26 августа, 15:57

Вырастивший самый большой помидор минусинец продаст выигранную «Ниву»

Вырастивший самый большой помидор минусинец продаст выигранную «Ниву»

26 августа 2024, 06:35
Фото: vk.com/minusinsk_adm
Житель Минусинска Александр Терехов победил на конкурсе «Минусинский помидор» — он вырастил томат весом 2,7 килограмма и получил в качестве приза «Ниву», но решил ее продать.

Терехов рассказал изданию Ngs24.ru, что на деньги, вырученные с автомобиля, он собирается расширить жилье.

«Я продавать [„Ниву“] буду. Потому что у меня дома очень много затрат материальных, на пенсию надеяться нечего, а так смогу пристроечку сделать», — делится Александр своими планами с журналистами.

Новая «Нива», согласно информации сайта дилера, стоит от 742 тысяч рублей без учета скидок.

Терехов выигрывает конкурс не впервые — в 2018 году он взял приз с помидором весом 1648 граммов. Тогда он также продал выигрыш, чтобы покрыть долги супруги — она брала займ на обустройство отопления в доме.

  • Томат весом 2,7 кг — самый тяжелый плод за всю историю конкурса. Прошлым рекордсменом был помидор Натальи Щербининой в 2021 году — он весил 2,2 килограмма.
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