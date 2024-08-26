Вырастивший самый большой помидор минусинец продаст выигранную «Ниву»

Posted 26 августа, 06:35
Published 26 августа, 06:35
Modified 26 августа, 15:57
Updated 26 августа, 15:57
Терехов рассказал изданию Ngs24.ru, что на деньги, вырученные с автомобиля, он собирается расширить жилье.
«Я продавать [„Ниву“] буду. Потому что у меня дома очень много затрат материальных, на пенсию надеяться нечего, а так смогу пристроечку сделать», — делится Александр своими планами с журналистами.
Новая «Нива», согласно информации сайта дилера, стоит от 742 тысяч рублей без учета скидок.
Терехов выигрывает конкурс не впервые — в 2018 году он взял приз с помидором весом 1648 граммов. Тогда он также продал выигрыш, чтобы покрыть долги супруги — она брала займ на обустройство отопления в доме.