prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 августа, 02:30

Published 26 августа, 02:30

Modified 26 августа, 08:13

Updated 26 августа, 08:13

Заксобрание Красноярского края потратит 5 миллионов на календари и открытки

Заксобрание Красноярского края потратит 5 миллионов на календари и открытки

26 августа 2024, 02:30
Фото: prmira.ru
В законодательном собрании Красноярского края планируют потратить 4,7 миллиона рублей на календари и открытки. Тендер появился на портале госзакупок.

Сообщается, что аукцион уже завершился. Начальная стоимость контракта составляла 5 миллионов 276 тысяч рублей.

На торги заявились три участника, однако победителем стала Юлия Кудинова из Воронежской области. Она согласила изготовить и поставить календари с открытками за 4,7 миллиона рублей.

По данным «Спарка», Юлия Кудинова является гендиректором компании «Плитопт». Основным видом деятельности организации — торговля различным оборудованием и техникой, в том числе офисной.

Согласно условиям контракта подрядчик должен будет изготовить и поставить:

  • 500 настенных и 800 квартальных календарей;
  • 8 100 новогодних открыток различных видов;
  • 400 открыток «С днем Защитника Отечества»;
  • 800 открыток «С днем 8 марта»;
  • 200 открыток «С Днем Победы»;
  • 7 тысяч открыток «Законодательное собрание Красноярского края», выполненных в едином стиле.

В документах указано, что подрядчик должен будет доставить календари и открытки в два этапа: до 3 октября 2024 года и 15 января 2025.

Читайте также:
Мэрия Красноярска заказала сотню пальм и полсотни туй за 4 миллиона рублейКрасноярские депутаты заказали себе блокноты по 3 тысячи рублей за штукуЗаксобрание края заказало два «Москвича» за 4,5 миллиона рублей
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярский край#Депутаты#Заксобрание#Закупки
Подпишитесь
Популярное