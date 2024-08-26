Заксобрание Красноярского края потратит 5 миллионов на календари и открытки

Posted 26 августа, 02:30
Published 26 августа, 02:30
Modified 26 августа, 08:13
Updated 26 августа, 08:13
Сообщается, что аукцион уже завершился. Начальная стоимость контракта составляла 5 миллионов 276 тысяч рублей.
На торги заявились три участника, однако победителем стала Юлия Кудинова из Воронежской области. Она согласила изготовить и поставить календари с открытками за 4,7 миллиона рублей.
По данным «Спарка», Юлия Кудинова является гендиректором компании «Плитопт». Основным видом деятельности организации — торговля различным оборудованием и техникой, в том числе офисной.
Согласно условиям контракта подрядчик должен будет изготовить и поставить:
В документах указано, что подрядчик должен будет доставить календари и открытки в два этапа: до 3 октября 2024 года и 15 января 2025.