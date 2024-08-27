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Posted 27 августа, 03:24

Published 27 августа, 03:24

Modified 27 августа, 09:09

Updated 27 августа, 09:09

Большая часть домов Красноярска получила акты о промывке систем теплоснабжения

Большая часть домов Красноярска получила акты о промывке систем теплоснабжения

27 августа 2024, 03:24
84% жилых домов Красноярска, 90% — Назарово, и 61% — Канска выполнили промывку внутридомовых систем теплоснабжения — это часть подготовки жилого фонда к зиме.

Одна из распространенных причин ржавой воды из крана и холодных батарей в квартире зимой — некачественная промывка внутридомовой системы отопления, а иногда и вовсе ее отсутствие. Эти мероприятия выполняются жилищной организацией, контроль осуществляют инспекторы «Сибирской генерирующей компании».

Выполнять промывку внутридомовых коммуникаций необходимо не реже одного раза в год — это одно из условий получения паспорта готовности к отопительному сезону. Акт о проведенной промывке является основой для получения паспорта готовности жилого дома к зиме, который выдаёт администрация города. Каждое здание должно получить такой документ. Его отсутствие — сигнал о том, что жилищная организация недобросовестно отнеслась к своим обязанностям.

Кроме того, управляющая компания должна проверить внутридомовые коммуникации на наличие слабых мест, позаботиться о тепловом контуре здания, обеспечив ремонт межпанельных швов, герметичность чердаков, входных дверей и окон в подъездах, наличие изоляции на трубах в подвале.

Отопительный сезон традиционно стартует в середине сентября, но уже сейчас собственники жилья могут узнать, выполнила ли жилищная организация подготовку к зиме и есть ли у неё документы, подтверждающие это.

#Владислав Савончик
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