Большая часть домов Красноярска получила акты о промывке систем теплоснабжения

Выполнять промывку внутридомовых коммуникаций необходимо не реже одного раза в год — это одно из условий получения паспорта готовности к отопительному сезону. Акт о проведенной промывке является основой для получения паспорта готовности жилого дома к зиме, который выдаёт администрация города. Каждое здание должно получить такой документ. Его отсутствие — сигнал о том, что жилищная организация недобросовестно отнеслась к своим обязанностям.