prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 августа, 05:44

Published 27 августа, 05:44

Modified 27 августа, 08:29

Updated 27 августа, 08:29

Больше 20 человек посадили на карантин перед визитом Путина в Красноярск

Больше 20 человек посадили на карантин перед визитом Путина в Красноярск

27 августа 2024, 05:44
Фото: kremlin.ru
В Красноярске 2 сентября ожидается визит Владимира Путина. По информации «Проспекта Мира», сейчас 20 человек сидят на карантине в общежитии СФУ.

Ранее стало известно, что Путин может посетить СФУ, поэтому сотрудники вуза, которые могут участвовать во встрече, сидят на карантине. В пресс-службах краевого правительства и вуза заявили, что у них нет информации о предстоящем визите.

Источник в университете сообщил «ПМ», что в одном из общежитий примерно 20 человек сидят на двухнедельном карантине.

«Кто конкретно — информации нет, но точно знаю, что есть как сотрудники СФУ, так и люди извне. Пускают к ним только в защитных костюмах», — сообщил источник.

Наш собеседник полагает, что Путин посетит школу в Солнечном и заедет в университет, но «как на деле будет — тоже неизвестно, ведь он просто может не приехать. Сейчас просто подготовка идёт на всякий случай».

Второй источник «ПМ», близкий к университету, сообщил, что в минувшие выходные в Красноярск прилетели порядка 35 чиновников. Их заселили в новое общежитие.

В пресс-службе университета нам заявили, что у них нет информации об этом.

О возможном визите Путина в новую школу №160 в Солнечном писали телеграм-каналы. Тем временем в группе «Наш мкр. Солнечный» сообщили, что учреждение посещали силовики и «обсуждали безопасность». Сейчас в микрорайоне косят траву, а на новой дороге до Ольховой укладывают асфальт.

Пресс-секретарь управления образования заявил, что у нее нет информации о визите.

Обновление (15:28): Путин заменит визит в Красноярск на видеозвонок с Котюковым. Вот подробности.

  • Ранее Путина ждали в Красноярске 13 марта. Тогда в Кремле сообщили, что «мероприятия рабочего графика президента анонсируются для СМИ в установленном порядке и в установленные сроки». Однако визит не состоялся, а СМИ сообщали, что поездку перенесли.

  • В последний раз Путин был в Красноярске в марте 2019 года — он прилетал на Универсиаду. Он пробыл в городе два дня: посетил церемонию открытия игр, встретился с организаторами и побывал в деревне Универсиады.

Читайте также:
Матвиенко уклонилась от поцелуя Усса? Поговорили об этом с политологомПутин рассказал, как «выталкивал» «Русгидро» из Москвы в Красноярск
#Владислав Савончик#Красноярск#Владимир Путин#СФУ#Школа#Общежитие#Карантин#Визит
Подпишитесь
Популярное