Больше 20 человек посадили на карантин перед визитом Путина в Красноярск

Posted 27 августа, 05:44
Published 27 августа, 05:44
Modified 27 августа, 08:29
Updated 27 августа, 08:29
Ранее стало известно, что Путин может посетить СФУ, поэтому сотрудники вуза, которые могут участвовать во встрече, сидят на карантине. В пресс-службах краевого правительства и вуза заявили, что у них нет информации о предстоящем визите.
Источник в университете сообщил «ПМ», что в одном из общежитий примерно 20 человек сидят на двухнедельном карантине.
«Кто конкретно — информации нет, но точно знаю, что есть как сотрудники СФУ, так и люди извне. Пускают к ним только в защитных костюмах», — сообщил источник.
Наш собеседник полагает, что Путин посетит школу в Солнечном и заедет в университет, но «как на деле будет — тоже неизвестно, ведь он просто может не приехать. Сейчас просто подготовка идёт на всякий случай».
Второй источник «ПМ», близкий к университету, сообщил, что в минувшие выходные в Красноярск прилетели порядка 35 чиновников. Их заселили в новое общежитие.
В пресс-службе университета нам заявили, что у них нет информации об этом.
О возможном визите Путина в новую школу №160 в Солнечном писали телеграм-каналы. Тем временем в группе «Наш мкр. Солнечный» сообщили, что учреждение посещали силовики и «обсуждали безопасность». Сейчас в микрорайоне косят траву, а на новой дороге до Ольховой укладывают асфальт.
Пресс-секретарь управления образования заявил, что у нее нет информации о визите.
Обновление (15:28): Путин заменит визит в Красноярск на видеозвонок с Котюковым. Вот подробности.
В последний раз Путин был в Красноярске в марте 2019 года — он прилетал на Универсиаду. Он пробыл в городе два дня: посетил церемонию открытия игр, встретился с организаторами и побывал в деревне Универсиады.