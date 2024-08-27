Два человека погибли в лобовой аварии на трассе в Красноярском крае

Как рассказали в МВД, «Лада» ехала со стороны Канска в сторону Красноярска, выехала на встречу и столкнулась с «Субару», в которой ехали трое. От полученных травм на месте скончались 22-летний водитель автомобиля «Лада» и 41-летняя пассажирка «Субару». Водителя и второго пассажира иномарки доставили в больницу с различными травмами.