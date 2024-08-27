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Posted 27 августа, 04:20

Published 27 августа, 04:20

Modified 27 августа, 04:22

Updated 27 августа, 04:22

Два человека погибли в лобовой аварии на трассе в Красноярском крае

Два человека погибли в лобовой аварии на трассе в Красноярском крае

27 августа 2024, 04:20
Фото: МВД 24
В Красноярском крае сегодня, 27 августа, ночью произошла смертельная авария на 940 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Два человека погибли, двое пострадали.

Как рассказали в МВД, «Лада» ехала со стороны Канска в сторону Красноярска, выехала на встречу и столкнулась с «Субару», в которой ехали трое. От полученных травм на месте скончались 22-летний водитель автомобиля «Лада» и 41-летняя пассажирка «Субару». Водителя и второго пассажира иномарки доставили в больницу с различными травмами.

Фото: МВД 24

Полицейские проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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