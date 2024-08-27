Убивший соседа из-за электросчетчиков красноярец сдался полиции

Posted 27 августа, 01:06
Published 27 августа, 01:06
Modified 27 августа, 05:03
Updated 27 августа, 05:03
Все произошло 26 августа в доме на улице Щорса. По версии следствия, между двумя мужчинами произошел конфликт, когда один из них пошел снимать показания счетчиков. Его сосед решил, что тот сматывает счетчики, затем началась перепалка, и подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом.
Супруга пострадавшего услышала крики, выбежала на лестничную площадку и попала под руку соседа. Он ударил ее несколько раз ножом и скрылся. Мужчина скончался на месте, женщину доставили в больницу. В отношении подозреваемого завели уголовное дело об убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ).
27 августа в следкоме сообщили, что подозреваемый добровольно сдался полиции. «Проспекту Мира» в СК рассказали, что мужчина пришел в отделение полиции сегодня поздней ночью.
«Во время допроса предварительная версия следователей подтвердилась. Выяснилось, что подозреваемый каждый день проверял счетчики. Он думал, что сосед ворует его электричество.
Утром 26 августа мужчина в очередной раз вышел на лестничную площадку. В этот момент там оказался потерпевший, который спросил соседа, зачем он постоянно проверяет счетчики. В итоге произошел конфликт и подозреваемый, достав нож из фартука, напал на соседей».
Корреспонденту «ПМ» в следкоме заявили, что подозреваемый признал свою вину.