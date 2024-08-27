Убивший соседа из-за электросчетчиков красноярец сдался полиции

Все произошло 26 августа в доме на улице Щорса. По версии следствия, между двумя мужчинами произошел конфликт, когда один из них пошел снимать показания счетчиков. Его сосед решил, что тот сматывает счетчики, затем началась перепалка, и подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом.