Красноярский край могут газифицировать до начала строительства «Силы Сибири — 2»

Posted 27 августа, 02:23
Published 27 августа, 02:23
Modified 27 августа, 11:26
Updated 27 августа, 11:26
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер обсудили газификацию региона.
Глава региона заявил, что на данный момент ведутся инженерные изыскания по проекту магистрального газопровода «Сила Сибири — 2».
Сообщается, что до прихода магистрали часть населенных пунктов Красноярского края могут газифицировать автономно. Это означает, что ряд территорий могут оснащать сжиженным природным газом.
При этом Котюков не назвал, какие именно населенные пункты планируют газифицировать автономно и в какие сроки это будет сделано.