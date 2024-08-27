Красноярцы стали меньше интересоваться стриптизом

Posted 27 августа, 12:47
Published 27 августа, 12:47
Modified 27 августа, 13:58
Updated 27 августа, 13:58
Об этом рассказали участники рынка развлечений изданию Ngs24.ru. Заместитель директора комплекса ресторанов «Красноярск» (Riesling Group) Роман Карпович рассказал о тенденциях. Так, по его наблюдению, городе появляется больше новых заведений, активно заходят федеральные сети по франшизе, однако «ночная жизнь» стагнирует.
«Закрылись такие заведения как „Элтон“, „Паваротти“, Mods, „Лошадка“ (на реконструкцию). На весь город остался один приличный ночной клуб — „Томми хаус“. И два кабака — „Бэйкер Стрит“ и „Максимилианс“. Поэтому единственным популярным развлечением у народа стали походы в рестораны, а летом — бассейны и базы отдыха», — считает Карпович.
Организатор мероприятий Егор Синозацкий подтвердил журналистам падение спроса и на стриптиз-шоу. Он объясняет это ростом цен. По его информации, постановочный семиминутный номер стоит от 10 тысяч рублей. Цены на номер-розыгрыш, работу актера в роли полицейского, сантехника или доставщика начинаются от 12 тысяч.
Синозацкий и Карпович считают, что отсутствие крупных мероприятий в городе на рынке развлечений почти не сказалось. От таких событий выигрывают прежде всего гостиницы, квартиры посуточно, ивент-площадки, где проходят мероприятия, прокат авто и близлежащий общепит.