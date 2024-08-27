Красноярцы стали меньше интересоваться стриптизом

Организатор мероприятий Егор Синозацкий подтвердил журналистам падение спроса и на стриптиз-шоу. Он объясняет это ростом цен. По его информации, постановочный семиминутный номер стоит от 10 тысяч рублей. Цены на номер-розыгрыш, работу актера в роли полицейского, сантехника или доставщика начинаются от 12 тысяч.