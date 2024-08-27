Куда можно недорого съездить на поезде из Красноярска в ноябре? Топ маршрутов

Posted 27 августа, 05:22
Published 27 августа, 05:22
Modified 27 августа, 05:22
Updated 27 августа, 05:22
Цены на путешествия на поезде в обе стороны для одного человека на предстоящие ноябрьские праздники проанализировали специалисты сервиса «Яндекс Путешествия». Аналитики рассчитали стоимость билетов с учетом того, что дата отправления будет 1 ноября, дата возвращения — 5 ноября.
Так, самым дешевым направлением из Красноярска стал Канск — стоимость билета начинается от 1 300 рублей.
Также выгоднее всего красноярцам обойдутся путешествия в город Иланский (от 1 400 рублей) и Ачинск (от 2 200 рублей).
Вот какие города и населенные пункты попали в топ:
Кроме того, специалисты подсчитали стоимость путешествия из топ-10 населенных пунктов, откуда чаще всего приезжают в Красноярск на ноябрьские праздники: