Куда можно недорого съездить на поезде из Красноярска в ноябре? Топ маршрутов

Цены на путешествия на поезде в обе стороны для одного человека на предстоящие ноябрьские праздники проанализировали специалисты сервиса «Яндекс Путешествия». Аналитики рассчитали стоимость билетов с учетом того, что дата отправления будет 1 ноября, дата возвращения — 5 ноября.