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Posted 27 августа, 05:22

Published 27 августа, 05:22

Modified 27 августа, 05:22

Updated 27 августа, 05:22

Назван топ бюджетных ж/д направлений для путешествий на ноябрьские праздники

Куда можно недорого съездить на поезде из Красноярска в ноябре? Топ маршрутов

27 августа 2024, 05:22
Фото: 1MI

Назван топ бюджетных ж/д направлений для путешествий на ноябрьские праздники

Рассказываем, какие направления станут самыми выгодными для путешествий из Красноярска в ноябре.

Цены на путешествия на поезде в обе стороны для одного человека на предстоящие ноябрьские праздники проанализировали специалисты сервиса «Яндекс Путешествия». Аналитики рассчитали стоимость билетов с учетом того, что дата отправления будет 1 ноября, дата возвращения — 5 ноября.

Так, самым дешевым направлением из Красноярска стал Канск — стоимость билета начинается от 1 300 рублей.

Также выгоднее всего красноярцам обойдутся путешествия в город Иланский (от 1 400 рублей) и Ачинск (от 2 200 рублей).

Вот какие города и населенные пункты попали в топ:

  • Тайшет — от 3 100 рублей;
  • Тайга — от 3 300 рублей:
  • Кошурниково — от 3 300 рублей;
  • Абакан — от 3 900 рублей;
  • Минусинск — от 3 900 рублей;
  • Новосибирск — от 4 000 рублей;
  • Иркутск — от 5 500 рублей.

Кроме того, специалисты подсчитали стоимость путешествия из топ-10 населенных пунктов, откуда чаще всего приезжают в Красноярск на ноябрьские праздники:

  • Канск — от 1 300 рублей;
  • Тайшет — от 3 100 рублей;
  • Тайга — от 3 300 рублей;
  • Курагино — от 3 500 рублей;
  • Минусинск — от 3 900 рублей;
  • Абакан — от 3 900 рублей;
  • Новосибирск — от 4 000 рублей;
  • Братск — от 4 200 рублей;
  • Иркутск — от 5 400 рублей;
  • Омск — от 7 200 рублей.
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