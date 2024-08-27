«Не травила я его»: мать, напоившая сына очистителем, теперь винит во всем ребенка

Posted 27 августа, 10:16
Published 27 августа, 10:16
Modified 27 августа, 10:16
Updated 27 августа, 10:16
Все произошло 13 июля в поселке Камарчага. 34-летняя мать четверых детей вернулась с «ночных посиделок» пьяной домой. Она поругалась со своим 11-летним сыном, ударила его печной кочергой по голове и заставила выпить чистящее средство «Азелит».
С ее слов, ссора с сыном началась из-за его замечания — мать пришла домой пьяной, а сын, по её словам, сказал, что она «овца и напилась». После этого она решила его «проучить».
Скорую помощь ребенку вызвал отец, когда вернулся домой с работы. Школьника госпитализировали в реанимацию с химическим ожогом рта, верхних дыхательных путей и сильными болями.
В августе женщина попросила выпустить ее из СИЗО, обосновав просьбу «желанием помочь сыну восстановиться». Однако суд отклонил ее доводы и оставил под арестом.
Как пишет «КП-Красноярск» со ссылкой на Следком и краевую прокуратуру, женщина изменила свои показания. Теперь во всем случившемся она винит сына, который до сих пор находится в больнице.
Во время нового допроса женщина назвала себя невиновной и сказала, что в то утро она просто размахивала кочергой, а сын попал под руку.
«Не травила я его „Азелитом“. Он выпил сам, никто его не заставлял. Зачем? А он вообще у нас непростой мальчик, с особенностями», — заявила жительница Камарчаги.
Как сообщает «КП-Красноярск» со ссылкой на жителей поселка, мальчик якобы несколько раз сбегал из дома и семья полгода находилась на учете в ПДН. Также издание утверждает, что мальчик учился средне и состоял на учете у врача.
Замруководителя Уярского межрайонного следственного отдела Дмитрий Бобров, который ведет это дело, рассказал, что сейчас следователи ждут пока мальчик выздоровеет для того, чтобы допросить его и провести экспертизу.
Также Бобров заявил, что за покушение на убийство сына женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
«Это особо тяжкая статья. Конечно, суд учтет все обстоятельства случившегося. Алкогольное опьянение, кстати, является не смягчающим, а отягчающим вину».
Дмитрий Бобров добавил, что в рамках расследования они связывались с производителем чистящего средства и их шокировал этот случай. Также, говорит следователь, компания предложила взять на себя все расходы и предложила помочь с лечением и восстановлением мальчика.