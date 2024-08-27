Проекты Югры по благоустройству городской среды победили в конкурсе Минстроя РФ

Проект «Парк Первопроходцев» в Когалыме предусматривает создание центрального места для активного и семейного отдыха. Этот объект также будет способствовать развитию туристического потенциала города. Стоимость проекта составляет 250 миллионов рублей, из которых 96,6 миллиона рублей — это федеральный грант. В парке будут располагаться спортивный кластер, зоны отдыха и арт-объекты.