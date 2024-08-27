Проекты Югры по благоустройству городской среды победили в конкурсе Минстроя РФ

Posted 27 августа, 17:00
Published 27 августа, 17:00
Modified 27 августа, 17:02
Updated 27 августа, 17:02
Из четырех участников от Югры двое стали победителями — это города Когалым и Югорск, проекты которых получат федеральное софинансирование наряду с другими победителями. Всего в конкурсе было заявлено 486 проектов, из которых выбрали 288, передает muksun.fm.
Проект «Парк Первопроходцев» в Когалыме предусматривает создание центрального места для активного и семейного отдыха. Этот объект также будет способствовать развитию туристического потенциала города. Стоимость проекта составляет 250 миллионов рублей, из которых 96,6 миллиона рублей — это федеральный грант. В парке будут располагаться спортивный кластер, зоны отдыха и арт-объекты.
От Югорска победил проект «Северное сияние», который предполагает благоустройство сквера для городских мероприятий и отдыха. На этой территории будут располагаться центральная площадь со сценой, амфитеатр и образовательные площадки. Общая стоимость проекта составляет 228 миллионов рублей, из которых 90,2 миллиона — федеральные средства.
Оба объекта будут доступны круглый год. При разработке архитектуры учитывались культурные особенности северных народов, что отразилось в использовании визуальных образов флоры и фауны ХМАО. Дополнительное финансирование окажут региональные власти, муниципалитеты и нефтяные компании. Реализация проектов намечена на 2025 год.
Результаты конкурса были объявлены на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге.
Проекты югорских муниципалитетов отличаются высоким качеством, прокомментировал итоги конкурса вице-губернатор Югры Азат Ислаев. По его словам, это уже не просто парки и зоны отдыха, а объекты, которые преображают пространство и задают новый вектор развития для города в целом.
Благоустройство городов Югры — одно из ключевых достижений строительного комплекса региона. При этом в отборе проектов для реализации активно участвуют сами жители: в этом году за них проголосовали почти 140 тысяч югорчан.