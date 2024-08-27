Работаем на опережение: в СГК прокомментировали ход ремонтной кампании на теплосетях

Сейчас работы в городе идут на 27 участках. Кроме традиционных обновления и замены трубопроводов, энергетики готовят к капитальным ремонтам сразу пять тепловых камер на Дубровинского, 78, Железнодорожников, 15, Мира, 19, Диктатуры Пролетариата, 10 и Краснодарская, 19а. От надежности работы оборудования в тепловых камерах зависит комфорт в квартирах целых микрорайонов города.