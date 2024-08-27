Работаем на опережение: в СГК прокомментировали ход ремонтной кампании на теплосетях

Posted 27 августа, 10:07
Published 27 августа, 10:07
Modified 27 августа, 10:09
Updated 27 августа, 10:09
По словам генерального директора Енисейской ТГК Олега Бубновского, компания работает на развитие системы теплоснабжения в краевом центре, не догоняя и исправляя, а опережая.
«Даже диагностика у нас стала более тщательной и приобрела характер профилактики. Теперь после гидравлических испытаний мы проверяем наши теплосети дополнительно с помощью робота. Таким образом выявляем не только потенциально опасные участки, но и просто слабые места, где нет прямой угрозы порыва, но спустя время она может появиться», — заявил Бубновский.
В мэрии подтверждают, что реализуемая масштабная работа снизила количество аварий на теплосетях зимой.
«Благодаря масштабной замене теплосетей количество значимых аварийных ситуаций на наших коммуникациях в минувшем отопительном периоде было минимальным. Однако нам необходимо не только сдерживать рост уровня износа, но и снижать его», — заявил заммэра, руководитель департамента городского хозяйства и транспорта Николай Мухин.
Сейчас работы в городе идут на 27 участках. Кроме традиционных обновления и замены трубопроводов, энергетики готовят к капитальным ремонтам сразу пять тепловых камер на Дубровинского, 78, Железнодорожников, 15, Мира, 19, Диктатуры Пролетариата, 10 и Краснодарская, 19а. От надежности работы оборудования в тепловых камерах зависит комфорт в квартирах целых микрорайонов города.
Напомним, что настолько масштабная модернизация сетей стартовала в Красноярске в 2020 году благодаря вхождению города в единую ценовую зону теплоснабжения. За это время в краевом центре обновлено свыше 230 км тепловых сетей.