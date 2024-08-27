Студенты-архитекторы разработают туристический маршрут для Енисейска

Начался хакатон накануне в Красноярске с открытых лекций для студентов, местных молодых специалистов и представителей креативных индустрий. Эксперты Всероссийского урбанистического хакатона «Города» и Института архитектуры и дизайна СФУ рассказали о перспективах карьерного пути специалистов в архитектуре, альтернативных путях развития молодого архитектора и о востребованных навыках в профессии.