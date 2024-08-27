Студенты-архитекторы разработают туристический маршрут для Енисейска

Posted 27 августа, 03:42
Published 27 августа, 03:42
Modified 27 августа, 03:44
Updated 27 августа, 03:44
Начался хакатон накануне в Красноярске с открытых лекций для студентов, местных молодых специалистов и представителей креативных индустрий. Эксперты Всероссийского урбанистического хакатона «Города» и Института архитектуры и дизайна СФУ рассказали о перспективах карьерного пути специалистов в архитектуре, альтернативных путях развития молодого архитектора и о востребованных навыках в профессии.
«Красноярский край — первый регион в сезоне очных этапов хакатона „Города“ 2024 года. Начинаем мы с лектория, а на следующий день участники хакатона переезжают в Енисейск, где наши ведущие эксперты через лекции, мастер-классы, общение с местным сообществом погрузят их в историко-культурный контекст города. Здесь они разработают проекты благоустройства важного объекта культурного наследия — места, где жил и работал Святитель Лука — объединив их в единый туристический маршрут», — отметила Марина Абрамова, президент АНО «Креативная экономика».
Участники хакатона в Енисейске — это студенты архитектурных вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Красноярска. Они будут разрабатывать концепции под руководством кураторов — опытных экспертов в сфере архитектуры: доцента и руководителя студенческой программы фестиваля уличного искусства Московского архитектурного института (МАРХИ) Юлии Лисенковой и руководителя Архитектурного бюро «Плотинка» Ильи Полянских.
Финалом очного этапа станет защита разработанных концепций благоустройства перед экспертным жюри с участием представителей местной и краевой администраций. Победителей хакатона и лучший проект объявят 31 августа.