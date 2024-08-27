В Академгородке Красноярска построят еще один храм

Posted 27 августа, 12:12
Published 27 августа, 12:12
Modified 27 августа, 12:54
Updated 27 августа, 12:54
Как сообщили в епархии, на этом месте появится «небольшой» храм, где люди «смогут помолиться на родном языке».
«Здесь, в центре России, в Сибири, свершилось желание наших православных братьев и сестер, грузин по происхождению, россиян по жизни. Единый православный народ, многонациональный и различнокультурный, со своими цивилизациями, которые объединялись и будут объединяться под одним знаменем святого православия», — цитирует митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона епархия.
О сроках строительства и проекте в епархии не уточнили. Известно лишь, что храм расположится рядом с церковью Новомучеников и исповедников российских.