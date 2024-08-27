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Posted 27 августа, 12:12

Published 27 августа, 12:12

Modified 27 августа, 12:54

Updated 27 августа, 12:54

В Академгородке Красноярска построят еще один храм

В Академгородке Красноярска построят еще один храм

27 августа 2024, 12:12
Фото: vk.com/kerpc
Рядом с церковью Новомучеников в красноярском Академгородке заложили камень для храма, который будет носить имя грузинского святого Гавриила Ургебадзе.

Как сообщили в епархии, на этом месте появится «небольшой» храм, где люди «смогут помолиться на родном языке».

«Здесь, в центре России, в Сибири, свершилось желание наших православных братьев и сестер, грузин по происхождению, россиян по жизни. Единый православный народ, многонациональный и различнокультурный, со своими цивилизациями, которые объединялись и будут объединяться под одним знаменем святого православия», — цитирует митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона епархия.

О сроках строительства и проекте в епархии не уточнили. Известно лишь, что храм расположится рядом с церковью Новомучеников и исповедников российских.

  • Сейчас на Стрелке достраивают деревянный храм. Его планируют открыть в 2025 году. К 2028 году рядом с ним хотят построить Богородице-Рождественский кафедральный собор.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Храм#Академгородок#Церковь#Епархия
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