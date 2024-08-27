В Красноярске на ходу загорелись «Жигули». Очевидцы тушили авто ведрами с водой

В Красноярске на левобережье на ходу загорелся легковой автомобиль. Об этом «Проспекту Мира» рассказала читательница, которая прислала видео в редакцию.

Все произошло накануне вечером, 26 августа. По словам красноярки, на перекрестке улиц Годенко — Киренского во время движения загорелись «Жигули». Видео: prmira.ru . В соцсетях красноярцы рассказали, что до приезда пожарных очевидцы пытались потушить огонь ведрами с водой. А вот так автомобиль выглядел уже после того, как спасатели потушили пламя. Фото: prmira.ru «Проспекту Мира» в МЧС рассказали, что сообщение о происшествии они получили в 21:24. «Возгорание на площади 6 квадратных метров было ликвидировано в 21:42. На месте происшествия работали 5 человек и 1 единица техники». При возгорании никто не пострадал. Читайте также: На светофоре у кладбища загорелась машина. Прохожие тушили минералкой и незамерзайкой «Чуть не убило»: во дворе дома на Калинина взорвался автомобиль. Он загорелся на ходу