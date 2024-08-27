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Posted 27 августа, 02:51

Published 27 августа, 02:51

Modified 27 августа, 08:39

Updated 27 августа, 08:39

В Красноярске на ходу загорелись «Жигули». Очевидцы тушили авто ведрами с водой

В Красноярске на ходу загорелись «Жигули». Очевидцы тушили авто ведрами с водой

27 августа 2024, 02:51
Фото: prmira.ru
В Красноярске на левобережье на ходу загорелся легковой автомобиль. Об этом «Проспекту Мира» рассказала читательница, которая прислала видео в редакцию.

Все произошло накануне вечером, 26 августа. По словам красноярки, на перекрестке улиц Годенко — Киренского во время движения загорелись «Жигули».

Видео: prmira.ru.

В соцсетях красноярцы рассказали, что до приезда пожарных очевидцы пытались потушить огонь ведрами с водой.

А вот так автомобиль выглядел уже после того, как спасатели потушили пламя.

Фото: prmira.ru

«Проспекту Мира» в МЧС рассказали, что сообщение о происшествии они получили в 21:24.

«Возгорание на площади 6 квадратных метров было ликвидировано в 21:42. На месте происшествия работали 5 человек и 1 единица техники».

При возгорании никто не пострадал.

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