В Красноярске на ходу загорелись «Жигули». Очевидцы тушили авто ведрами с водой

Posted 27 августа, 02:51
Published 27 августа, 02:51
Modified 27 августа, 08:39
Updated 27 августа, 08:39
Все произошло накануне вечером, 26 августа. По словам красноярки, на перекрестке улиц Годенко — Киренского во время движения загорелись «Жигули».
В соцсетях красноярцы рассказали, что до приезда пожарных очевидцы пытались потушить огонь ведрами с водой.
А вот так автомобиль выглядел уже после того, как спасатели потушили пламя.
«Проспекту Мира» в МЧС рассказали, что сообщение о происшествии они получили в 21:24.
«Возгорание на площади 6 квадратных метров было ликвидировано в 21:42. На месте происшествия работали 5 человек и 1 единица техники».
При возгорании никто не пострадал.