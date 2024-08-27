В Красноярске стоимость участка под ТРЦ «Планета» снизили на треть за взятку

В отношении адвоката и директора краевого учреждения возбуждено еще одно уголовное дело. Оно касается снижения кадастровой стоимости гоночной трассы «Красное кольцо». По версии СК, руководитель автошколы «Драйв» передал через адвоката взятку в размере 670 тысяч рублей, чтобы снизить стоимость ежемесячной аренды с 267 тысяч до 68 тысяч рублей.