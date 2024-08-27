В Красноярске стоимость участка под ТРЦ «Планета» снизили на треть за взятку

Posted 27 августа, 08:49
Published 27 августа, 08:49
Modified 28 августа, 09:09
Updated 28 августа, 09:09
Как сообщили в краевом СК, под дело попали представитель адвокатского кабинета и директор краевого учреждения «Центр кадастровой оценки». По версии следствия, адвокат дал взятку главе учреждения в 100 тысяч рублей, чтобы снизить кадастровую стоимость участка, на котором стоит ТРЦ «Планета», в интересах организации, представляемой адвокатом.
Как заявили в ведомстве «Проспекту Мира», адвокат представлял интересы собственника «Планеты» в суде, но сама организация в коррупционной схеме не участвовала.
Стоимость снизили почти на треть — с 920 миллионов до 592 миллионов рублей. Из-за снижения кадастровой стоимости арендная плата за участок существенно уменьшилась, фактическая и номинальная стоимость аренды устанавливается.
Подозреваемые задержаны. Директор «Центра кадастровой стоимости» под стражей, адвокат — под домашним арестом. Расследование продолжается.
«Проспект Мира» запросил комментарий в ТРЦ «Планета».
В отношении адвоката и директора краевого учреждения возбуждено еще одно уголовное дело. Оно касается снижения кадастровой стоимости гоночной трассы «Красное кольцо». По версии СК, руководитель автошколы «Драйв» передал через адвоката взятку в размере 670 тысяч рублей, чтобы снизить стоимость ежемесячной аренды с 267 тысяч до 68 тысяч рублей.