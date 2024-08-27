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Posted 27 августа, 08:49

Published 27 августа, 08:49

Modified 28 августа, 09:09

Updated 28 августа, 09:09

В Красноярске стоимость участка под ТРЦ «Планета» снизили на треть за взятку

В Красноярске стоимость участка под ТРЦ «Планета» снизили на треть за взятку

27 августа 2024, 08:49
Фото: prmira.ru
В Красноярске возбудили уголовное дело о взяточничестве за снижение на 328 млн рублей кадастровой стоимости земельного участка, на котором находится ТРЦ «Планета».

Как сообщили в краевом СК, под дело попали представитель адвокатского кабинета и директор краевого учреждения «Центр кадастровой оценки». По версии следствия, адвокат дал взятку главе учреждения в 100 тысяч рублей, чтобы снизить кадастровую стоимость участка, на котором стоит ТРЦ «Планета», в интересах организации, представляемой адвокатом.

Как заявили в ведомстве «Проспекту Мира», адвокат представлял интересы собственника «Планеты» в суде, но сама организация в коррупционной схеме не участвовала.

Стоимость снизили почти на треть — с 920 миллионов до 592 миллионов рублей. Из-за снижения кадастровой стоимости арендная плата за участок существенно уменьшилась, фактическая и номинальная стоимость аренды устанавливается.

Подозреваемые задержаны. Директор «Центра кадастровой стоимости» под стражей, адвокат — под домашним арестом. Расследование продолжается.

«Проспект Мира» запросил комментарий в ТРЦ «Планета».

В отношении адвоката и директора краевого учреждения возбуждено еще одно уголовное дело. Оно касается снижения кадастровой стоимости гоночной трассы «Красное кольцо». По версии СК, руководитель автошколы «Драйв» передал через адвоката взятку в размере 670 тысяч рублей, чтобы снизить стоимость ежемесячной аренды с 267 тысяч до 68 тысяч рублей.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Взятки#ТРЦ Планета#Уголовное дело#Кадастровая стоимость
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