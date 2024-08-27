В Красноярске за 44 миллиона благоустроят парк «Юдинская долина». Что там будет?

Posted 27 августа, 09:17
Published 27 августа, 09:17
Modified 27 августа, 09:59
Updated 27 августа, 09:59
В документах указано, что в парке планируют благоустроить участок площадью 2,5 гектара.
Подрядная организация должна сделать систему водоотведения от детской площадки и территории визит-центра, установить освещение, обустроить тротуары, а также озеленить территорию.
Кроме того, подрядчик должен создать автомобильную парковку на 90 мест и разработать проект организации дорожного движения на территории «Юдинской долины».
Начальная цена контракта — 44,2 миллиона рублей. Заказчиком выступает краевой туристский информационный центр.
Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет выполнить все работы по благоустройству парка до первого ноября 2024 года.