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Posted 27 августа, 09:17

Published 27 августа, 09:17

Modified 27 августа, 09:59

Updated 27 августа, 09:59

В Красноярске за 44 миллиона благоустроят парк «Юдинская долина». Что там будет?

В Красноярске за 44 миллиона благоустроят парк «Юдинская долина». Что там будет?

27 августа 2024, 09:17
Фото: vk.com/yudinskayadolina
В Красноярске заказали благоустройство ландшафтного парка «Юдинская долина». Тендер появился на портале госзакупок.

В документах указано, что в парке планируют благоустроить участок площадью 2,5 гектара.

Фото: Кадастровая карта

Подрядная организация должна сделать систему водоотведения от детской площадки и территории визит-центра, установить освещение, обустроить тротуары, а также озеленить территорию.

Кроме того, подрядчик должен создать автомобильную парковку на 90 мест и разработать проект организации дорожного движения на территории «Юдинской долины».

Начальная цена контракта — 44,2 миллиона рублей. Заказчиком выступает краевой туристский информационный центр.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет выполнить все работы по благоустройству парка до первого ноября 2024 года.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Благоустройство#Парк#Закупки#Октябрьский район#Юдинская долина
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