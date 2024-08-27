В красноярском суши-баре повар ударил кассира ножом

Posted 27 августа, 06:38
Published 27 августа, 06:38
Modified 27 августа, 06:44
Updated 27 августа, 06:44
В телеграм-канале «112 Красноярск» рассказали, что 26 августа в суши-баре Sushi room на улице Алексеева, 54а между кассиром и другим сотрудником заведения произошел конфликт. Сообщается, что в ходе ссоры мужчина ударил ножом кассира.
«Проспекту Мира» в Sushi room сказали, что видели эту новость в соцсетях, и заявили, что нападения не было.
«Произошел рабочий момент. Никакого конфликта между сотрудниками не было. Ножи, которые используются на кухне, крайне острые.
Повар неправильно положил нож и во время суматохи кассир порезался по своей неосторожности».
Однако в полиции говорят, что конфликт все-таки был и сотрудник суши-бара действительно ударил своего коллегу ножом.
Корреспонденту «ПМ» в МВД рассказали, что пострадавшего кассира госпитализировали в больницу.
«Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на месте происшествия. В отношении него завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статья 111 УК РФ)».
Сейчас ведется расследование.