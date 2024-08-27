prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 августа, 06:38

Published 27 августа, 06:38

Modified 27 августа, 06:44

Updated 27 августа, 06:44

В красноярском суши-баре повар ударил кассира ножом

В красноярском суши-баре повар ударил кассира ножом

27 августа 2024, 06:38
Фото: t.me/krsk112
В Красноярске в одном из суши-баров повар поссорился с кассиром и ударил его ножом. В заведении умышленное нападение отрицают, но полиция все подтвердила.

В телеграм-канале «112 Красноярск» рассказали, что 26 августа в суши-баре Sushi room на улице Алексеева, 54а между кассиром и другим сотрудником заведения произошел конфликт. Сообщается, что в ходе ссоры мужчина ударил ножом кассира.

«Проспекту Мира» в Sushi room сказали, что видели эту новость в соцсетях, и заявили, что нападения не было.

«Произошел рабочий момент. Никакого конфликта между сотрудниками не было. Ножи, которые используются на кухне, крайне острые.
Повар неправильно положил нож и во время суматохи кассир порезался по своей неосторожности».

Однако в полиции говорят, что конфликт все-таки был и сотрудник суши-бара действительно ударил своего коллегу ножом.

Корреспонденту «ПМ» в МВД рассказали, что пострадавшего кассира госпитализировали в больницу.

«Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на месте происшествия. В отношении него завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статья 111 УК РФ)».

Сейчас ведется расследование.

Читайте также:
Красноярец обвинил соседа в скручивании электросчетчиков и зарезал его ножомВрачи признали вменяемой мать, которая рубила и резала дочерей из-за «измен» мужаВ Солнечном мужчина напал на прохожего с ножом. Но не помнит из-за чего
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Нападение#Полиция#Нож#МВД#Уголовное дело
Подпишитесь
Популярное