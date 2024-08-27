prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 августа, 05:24

Published 27 августа, 05:24

Modified 27 августа, 05:34

Updated 27 августа, 05:34

В Красноярске некому ремонтировать дороги

Власти обсудили, что не так с ремонтом в Красноярске. Выяснилось, что работать некому

27 августа 2024, 05:24
Фото: t.me/dorogi_krsk

В Красноярске некому ремонтировать дороги

Власти обсудили ремонт дорог в Красноярске. Мэр Владислав Логинов критиковал дорожников, а в управлении дорог назвали главную причину своих «затруднений».

На совещании, которое прошло в мэрии, Логинов заявил, что красноярцы «справедливо критикуют» порядок проведения дорожных работ, в том числе затягивание сроков выполнения ремонта.

В первую очередь сейчас будут заканчивать ремонты на улицах, где находятся учебные учреждения. Но не везде доделают работы к началу учебного года, в таких местах должны обустроить проход для людей.

«По многим объектам сроки завершения работ — сентябрь и октябрь, дожди будут объективно вмешиваться во все планы и графики. Нужно сделать всё возможное, чтобы качественно завершить намеченные работы до прихода обильных осадков и холодов», — сказал Логинов.

Глава управления дорог и благоустройства (УДИБ) Александр Мацак заявил, что основная причина «затруднений» в этом году связана с нехваткой специалистов в подрядных организациях.

В этом году в Красноярске планируют отремонтировать 66 дорожных объектов общей протяженностью 100 километров.

«Больше половины указанного объёма уже выполнено», — сказал Мацак.
  • УДИБ планирует взыскать с 4 подрядчиков по ремонту дорог неустойку из-за срыва гарантийных работ. Ведомство подало несколько заявлений в арбитражный суд края.
Читайте также:
В мэрии назвали «ожидаемым» потрескавшийся новый асфальт на Копыловском мостуГлавный дорожный подрядчик попал в стоп-лист после обысков. Что это значитЭкс-мэр Еремин раскритиковал дорожного подрядчика за футболку Dolce&Gabbana
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Дорожный ремонт#Ремонт#Мэрия Красноярска#Владислав Логинов#УДИБ#Ремонт дорог#Логинов
Подпишитесь
Популярное