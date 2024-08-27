Власти обсудили, что не так с ремонтом в Красноярске. Выяснилось, что работать некому

Posted 27 августа, 05:24
Published 27 августа, 05:24
Modified 27 августа, 05:34
Updated 27 августа, 05:34
На совещании, которое прошло в мэрии, Логинов заявил, что красноярцы «справедливо критикуют» порядок проведения дорожных работ, в том числе затягивание сроков выполнения ремонта.
В первую очередь сейчас будут заканчивать ремонты на улицах, где находятся учебные учреждения. Но не везде доделают работы к началу учебного года, в таких местах должны обустроить проход для людей.
«По многим объектам сроки завершения работ — сентябрь и октябрь, дожди будут объективно вмешиваться во все планы и графики. Нужно сделать всё возможное, чтобы качественно завершить намеченные работы до прихода обильных осадков и холодов», — сказал Логинов.
Глава управления дорог и благоустройства (УДИБ) Александр Мацак заявил, что основная причина «затруднений» в этом году связана с нехваткой специалистов в подрядных организациях.
В этом году в Красноярске планируют отремонтировать 66 дорожных объектов общей протяженностью 100 километров.
«Больше половины указанного объёма уже выполнено», — сказал Мацак.