Жителя Красноярского края обвинили в реабилитации нацизма за споры с сокамерниками

Уголовное дело за реабилитацию нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК РФ) возбудили по материалам УФСБ. Мужчине грозит до трёх лет колонии по этой статье.

По версии следователей, в мае 2024 года мужчина, подозреваемый в краже, обсуждал с сокамерниками итоги Нюрнбергского трибунала.

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