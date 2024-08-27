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Posted 27 августа, 11:01

Published 27 августа, 11:01

Modified 27 августа, 11:08

Updated 27 августа, 11:08

Жителя Красноярского края обвинили в реабилитации нацизма за споры с сокамерниками

Жителя Красноярского края обвинили в реабилитации нацизма за споры с сокамерниками

27 августа 2024, 11:01
Фото: 1MI
В реабилитации нацизма обвиняют 35-летнего жителя Каратузского района. Он спорил с сокамерниками в СИЗО о Второй мировой войне и Нюрнбергском трибунале.

По версии следователей, в мае 2024 года мужчина, подозреваемый в краже, обсуждал с сокамерниками итоги Нюрнбергского трибунала.

«Публично среди осужденных отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, одобрял преступления, установленные данным приговором, а также сообщал ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», — заявили в СК.

Уголовное дело за реабилитацию нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК РФ) возбудили по материалам УФСБ. Мужчине грозит до трёх лет колонии по этой статье.

  • Ранее мы рассказывали, что 53-летнего красноярца осудили на 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима по двум уголовным делам. Его обвинили в распространении «фейков о ВС РФ» и «реабилитации нацизма».
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#Владислав Савончик#Красноярск#Красноярский край#СИЗО#Реабилитация нацизма#СССР#УФСБ
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