Жителя Красноярского края обвинили в реабилитации нацизма за споры с сокамерниками

Posted 27 августа, 11:01
Published 27 августа, 11:01
Modified 27 августа, 11:08
Updated 27 августа, 11:08
По версии следователей, в мае 2024 года мужчина, подозреваемый в краже, обсуждал с сокамерниками итоги Нюрнбергского трибунала.
«Публично среди осужденных отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, одобрял преступления, установленные данным приговором, а также сообщал ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», — заявили в СК.
Уголовное дело за реабилитацию нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК РФ) возбудили по материалам УФСБ. Мужчине грозит до трёх лет колонии по этой статье.