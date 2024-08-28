Акваторию возле БоГЭС регулярно очищают от мусора

Posted 28 августа 2024, 05:20
Published 28 августа 2024, 05:20
Modified 28 августа 2024, 07:05
Updated 28 августа 2024, 07:05
С начала навигации 2024 года акваторию БоГЭС регулярно очищают от плавающего древесного мусора. Для сбора используются катера предприятия. В этом году мусора довольно мало, уборка проводилась шесть раз. Сотрудники станции собрали и отправили на утилизацию около 330 кубометров мусора — на 70 кубометров меньше, чем в прошлом году.
Для надежной защиты сооружений Богучанской ГЭС от плавающей древесины в верхнем бьефе станции смонтирована защитная запань, конструкция которой включает четыре опоры и наплавную часть. Основная функция запани — защита водоприемников. Запань удерживается в рабочем положении с помощью понтонов, прикрепленных к опорам формировочными канатами. Для катеров эксплуатационного флота, обслуживающих запань и гидротехнические сооружения, предусмотрен технологический проход.
Лесозаготовительные участки расположены по обоим берегам Ангары на территории Красноярского края и Иркутской области. После заполнения запани, плавающая древесина буксируется в затон с помощью двух катеров, и отправляется на дальнейшую переработку. Сбор и удаление отходов не только защищают сооружения станции, но и способствуют улучшению качества воды в Богучанском водохранилище и реке Ангара ниже по течению.
Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры АО «Богучанская ГЭС». Сотрудники станции принимают активное участие в экологических волонтерских акциях, как локальных — в городе Кодинске и на участках, прилегающих к территории ГЭС, так и более масштабных, краевых и всероссийских.
Активисты станции наводили порядок на берегах Байкала, БоГЭС принимала участие в краевом проекте «Сохранение уникальных водных объектов». С 2014 года в городе Кодинске по инициативе энергетиков проходит федеральный благотворительный волонтерский проект РусГидро «оБЕРЕГАй».