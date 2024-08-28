«Большой Алтай» собрал на курорте Сбера «Манжерок» 15 тысяч гостей

Posted 28 августа, 10:02
Published 28 августа, 10:02
Modified 29 августа, 03:05
Updated 29 августа, 03:05
На алтайском курорте Сбера «Манжерок» завершился уникальный проект международного уровня — первый фестиваль «Большой Алтай». За 5 дней мероприятие посетили 15 тысяч человек, перед которыми выступили 500 артистов из России, Китая, Монголии, Киргизии и Казахстана.
Театр, музыка, кино, фотовыставки и гастрономия — на фестивале прошли более 70 активностей. «Большой Алтай» собрал лучшие образцы культуры кочевых народов и стал центром культурного обмена между странами Азии.
Гости увидели 10 театральных постановок — кукольные, светотеневые, моноспектакли, а также постановки, вошедшие в лонг-лист театральной премии «Золотая Маска».
«Фестиваль только начинается, но уже собралась сильная и мощная команда. Все спектакли сохранили самобытность. Это очень важно, когда постановки рассказывают о своих корнях, причем так аккуратно и тонко», — отметил режиссер, член жюри национальной театральной премии «Золотая маска» Борис Константинов.
Музыкальная программа собрала тысячи слушателей. Концерты предали вечерам на курорте теплую атмосферу. На сцену вышли, как молодые коллективы, так и давно известные.
«Нам интересно и полезно познакомиться с другой культурой. Очень отрадно, что фестиваль объединяет тюркские народы, это очень здорово, здесь невероятная энергия. Мы уже пообщались с коллегами, после совместного концерта планируем разработать общие проекты», — рассказала барабанщица, участница тувинской этно-поп-рок группы KHOOMEI BEAT Байлак Монгуш.
Международный фестиваль удивил множеством интерактивных площадок. Мастер-класс по монгольской каллиграфии, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, привлек как детей, так и взрослых.
Фотовыставка «Народная краса. Россия — глубокий образ» удивила 36 яркими кадрами представительниц народов Большого Алтая.
Гастрофестиваль «Большая кухня Большого Алтая» подарил незабываемые вкусы: высокая и национальная кухня, в современном прочтении не оставила равнодушными даже самых искушенных гостей. Так, посетители выпили больше 300 литров алтайского травяного чая, съели больше 500 шанежек и около 400 литров щей из печи. Шеф-повара курорта «Манжерок» приготовили больше тысячи килограммов различных блюд. Посетители попробовали буур — шашлык из бараньей печени, сырне — национальное блюдо казахов и ханум — сочный мясной рулет с овощами из пельменного теста.
Генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин подчеркнул, что одна из миссий фестиваля напомнить о единстве многонационального Большого Алтая, о ценностях, которые его скрепляют.
«Большой Алтай» будет жить! На следующий фестиваль мы планируем расширить географию участников. Мы хотим, чтобы к нам приезжали и делились традициями, культурой и своими особенностями. Планируем объединить все народы на курорте «Манжерок» и создать тюркскую колыбель», — отметил Владимир Щербинин.
Масштабный мультижанровый фестиваль «Большой Алтай» прошел при поддержке Правительства Республики Алтай и в партнерстве с дипломатическими представительствами стран-участников Большого Алтая. По словам министра туризма Республики Алтай Эрчима Сарбашева, фестиваль дал мощный толчок развитию в регионе событийного туризма.
«Международный фестиваль „Большой Алтай“ занял ключевое место в событийном календаре Республики Алтай. Большая мультикультурная программа дала возможность по-другому посмотреть на развитие регионального туризма. Мы видим большой спрос на этнотуризм и нам есть чем удивить гостей. Мы получили от предыдущего поколения прекрасный Алтай и в таком же виде мы должны его передать следующим поколениям. С этой задачей мы справимся при помощи международного фестиваля», — поделился Эрчим Сарбашев.
Среди участников «Большого Алтая» больше 30 зарубежных артистов. Как отметили многие из них, фестиваль — уникальная площадка, где зарождаются новые культурные формы.
«Мы рады представить культуру Республики Казахстан на международном фестивале „Большой Алтай“. Большой Алтай — это больше 200 народов, его территория не имеет четких границ в современном геополитическом пространстве, но обладает сильными культурными корнями и традициями, которые обуславливают особенности существования и развития тюрко-монгольского мира», — подчеркнул Генеральный консул Республики Казахстан Керим Кожамбердиев.
Фестиваль завершился грандиозным шоу драконов на воде, на суше и в небе. На площадке курорта «Манжерок» артисты показали элементы традиционного китайского искусства, включая танцы, акробатику, музыку и народные песни. Во время выступления гости увидели традиционный китайский танец с веерами и 18-ти метровым драконом в главной роли, подготовленную московской группой The Best Show.
«Мы подготовили специальную программу для „Большого Алтая в ней представлены эффекты мирового класса, которые можно увидеть не только в России, но и за рубежом. Мы создавали трюки, опираясь на китайские традиции, чтобы передать дух этой великой страны“, — отметил Артем Афутин.
Одной из локаций фестиваля «Большой Алтай» стала выставка автомобилей азиатского рынка, которую представит официальный партнер мероприятия ГК «Автолига».
Участники выставки могли изучить автомобили марок Oting, Isuzu, Cherry, BAIC, Jetour и даже попробовать себя в роли водителей на тест-драйве.
Первый международный фестиваль «Большой Алтай» — новый и амбициозный проект курорта Сбера. Пять дней насыщенной программы показали, что интерес к знакомству и изучению культуры тюркских народов велик.