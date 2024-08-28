«Большой Алтай» собрал на курорте Сбера «Манжерок» 15 тысяч гостей

Гастрофестиваль «Большая кухня Большого Алтая» подарил незабываемые вкусы: высокая и национальная кухня, в современном прочтении не оставила равнодушными даже самых искушенных гостей. Так, посетители выпили больше 300 литров алтайского травяного чая, съели больше 500 шанежек и около 400 литров щей из печи. Шеф-повара курорта «Манжерок» приготовили больше тысячи килограммов различных блюд. Посетители попробовали буур — шашлык из бараньей печени, сырне — национальное блюдо казахов и ханум — сочный мясной рулет с овощами из пельменного теста.