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Posted 28 августа, 10:56

Published 28 августа, 10:56

Modified 28 августа, 11:48

Updated 28 августа, 11:48

Дело об убийстве девушки в красноярской электричке дошло до суда через 35 лет

В красноярской электричке 35 лет назад убили девушку. Суд начался только сейчас

28 августа 2024, 10:56
Фото: 1MI

Дело об убийстве девушки в красноярской электричке дошло до суда через 35 лет

В суд направили дело об убийстве 20-летней девушки в электричке Красноярск — Камарчага, которое произошло в феврале 1989 года.

По версии восточного следственного управления на транспорте СК, четверо молодых людей, трое из которых были несовершеннолетними, пьяными ехали в вагоне. Между одним из парней и попутчицей произошел конфликт, затем компания и девушка вышли в тамбур. Девушку много раз ранили ножом, а после спрятали ее тело в туалете. Молодые люди вышли на следующей остановке.

Подозреваемые создали себе алиби и якобы отсутствовали на месте преступления. Следствие по делу было приостановлено, так как в 1989 и 1990 годах доказать причастность заподозренных к убийству не удалось.

35 лет убийство оставалось нераскрытым. После повторного анализа доказательств алиби злоумышленников опровергли, фигурантов задержали в Красноярске.

Один из обвиняемых дал показания. В отношении еще двоих дело закрыли из-за их смерти.

Двое других предстанут перед Манским районным судом. Им вменяют умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (пункты «б» и «г» статьи 102 УК РСФСР).

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