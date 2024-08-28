В красноярской электричке 35 лет назад убили девушку. Суд начался только сейчас

По версии восточного следственного управления на транспорте СК, четверо молодых людей, трое из которых были несовершеннолетними, пьяными ехали в вагоне. Между одним из парней и попутчицей произошел конфликт, затем компания и девушка вышли в тамбур. Девушку много раз ранили ножом, а после спрятали ее тело в туалете. Молодые люди вышли на следующей остановке.