В красноярской электричке 35 лет назад убили девушку. Суд начался только сейчас

Posted 28 августа, 10:56
Published 28 августа, 10:56
Modified 28 августа, 11:48
Updated 28 августа, 11:48
По версии восточного следственного управления на транспорте СК, четверо молодых людей, трое из которых были несовершеннолетними, пьяными ехали в вагоне. Между одним из парней и попутчицей произошел конфликт, затем компания и девушка вышли в тамбур. Девушку много раз ранили ножом, а после спрятали ее тело в туалете. Молодые люди вышли на следующей остановке.
Подозреваемые создали себе алиби и якобы отсутствовали на месте преступления. Следствие по делу было приостановлено, так как в 1989 и 1990 годах доказать причастность заподозренных к убийству не удалось.
35 лет убийство оставалось нераскрытым. После повторного анализа доказательств алиби злоумышленников опровергли, фигурантов задержали в Красноярске.
Один из обвиняемых дал показания. В отношении еще двоих дело закрыли из-за их смерти.
Двое других предстанут перед Манским районным судом. Им вменяют умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (пункты «б» и «г» статьи 102 УК РСФСР).