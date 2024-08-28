Дюков связал исключение из фракции «ЕР» с критикой метро. Но в партии говорят другое

Posted 28 августа, 09:22
Published 28 августа, 09:22
Modified 28 августа, 12:07
Updated 28 августа, 12:07
Решение об исключении Дюкова члены фракции в горсовете Красноярска приняли накануне, 27 августа.
«Проспекту Мира» в «Единой России» рассказали, что на голосовании присутствовал 21 представитель фракции, включая самого Дюкова.
«Однако, так как Дюков не мог голосовать, решением большинства — 20 человек — проголосовали за его исключение. Теперь в горсовете „Единую Россию“ представляют 29 депутатов».
Как утверждает автор телеграм-канала «Сибирский Гамбит», решение об исключении Дюкова из фракции связано с его критикой мэра Владислава Логинова.
Однако в разговоре с sibnovosti.ru Вячеслав Дюков заявил, что его исключили по другой причине. По словам депутата, поводом стал его пост во «ВКонтакте» о перекрытии улицы Карла Маркса из-за строительства метро. Об этом глава фракции Дмитрий Власов якобы прямо сказал на сессии.
«Там все ясно и четко написано. Я всегда ясно и четко свою позицию выражаю. Прямо в глаза и не прячусь», — отметил депутат.
В посте от 17 августа Вячеслав Дюков говорит, что десятки тысяч красноярцев «мгновенно» почувствовали на себе неудобства» после перекрытия Карла Маркса.
«Цель — долгожданное метро! Цель понятная и архиважная. Ради нее стоит потерпеть неудобства, потерю сотен тысяч человеко-часов рабочего времени, сжигание из кармана жителя и бюджета города миллионов на лишний бензин, ухудшение качества воздуха от стоящих в бесконечных „пробках“ тысяч машин, проблемы с организацией работы общественного транспорта, машин „скорой помощи“, трату личного времени не на отдых или заботу о семье, а на стояние в этих „пробках“ и т. д.».
В своем посте Дюков также критикует власть за отсутствие строительных работ на перекрытых улицах и «мучения», которые переносят красноярцы из-за введенных ограничений.
«И тогда у гражданина начинает формироваться отношение к власти, ко всей власти! Не к конкретным коррупционерам-проходимцам-лентяям, а ко всей власти, как к институту. И вот это и есть самое страшное и несправедливое, ведь достойных, неравнодушных, профессиональных, совестливых и порядочных людей во власти очень много. Уж это я точно знаю. Но и у них руки опускаются, когда и их всех наши жители начинают хаять за все происходящее.
Люди ведь помнят свою веру в нашего нового губернатора Котюкова и его прекрасные предвыборные слова всего год назад о том, что „работать нужно по-новому, работать нужно для людей“… И уходят из государственной и муниципальной власти разочаровавшиеся в справедливости служения ей хорошие чиновники, которые просто видят сложившуюся у нас кадровую политику по назначению в любых направлениях руководителей по принципу личной преданности и циничности, а не совестливости и профессионализма…».
Вячеслав Дюков заявил, что планирует заключить контракт с минобороны на 3-4 месяца и уехать на СВО. Также он подчеркнул, что ни на кого из фракции зла не держит и не планирует вступать в другие политические партии.
Руководитель фракции «Единой России» в горсовете Дмитрий Власов в разговоре с «Проспектом Мира» заявил, что причиной исключения Дюкова стало систематическое нарушение партийных норм.
«В нашей фракции сформированы определенные механизмы командной работы. На площадке фракции идет открытое обсуждение всех вопросов, связанных с развитием города, защитой прав красноярцев. Мы — ответственная партия, которая не просто фиксирует проблемы, но и ищет консолидированные решения. А оголтелая критика — не наш путь. Именно такого подхода не хватало в работе Вячеслава Дюкова. Депутатский аккаунт в соцсетях — это не просто личная страница, заявленная там позиция должна соответствовать партийным правилам», — отметил Дмитрий Власов.
Также в в соответствии с пунктами 4.3.10 и 4.3.11 «Положения о фракции», ее представитель обязан поддерживать выработанную фракцией позицию и ставить фракцию в известность о наличии своего особого мнения по рассматриваемым вопросам. В противном случае действия члена фракции рассматриваются как нарушение».
Красноярский политолог Александр Чернявский в разговоре с корреспондентом «ПМ» отметил, что исключение Вячеслава Дюкова из фракции — ожидаемое решение.
«Если честно, то я удивлен, почему это случилось только сейчас. Фактически — это финальная точка в истории, которая началась зимой. Удивительно то, что после исключения из партии Дюкова исключили из фракции только спустя полгода.
Я не знаю, почему он так долго оставался там [во фракции]. Возможно, считали, что есть какой-то ресурс влияния на него. Но, зная Дюкова, не сильно верю, что этот ресурс мог быть эффективно задействован.
Никакой политической целесообразности, учитывая подавляющее большинство единороссов в нынешнем созыве горсовета, нет. Раньше их было 30, стало 29 и что? Если честно, не понимаю их соображений».
Чернявский считает, что, если бы не история с высказываниями Дюкова про контрактников, то он до сих пор был в «Единой России».
На вопрос о том, станет ли теперь Дюков более активно критиковать власть и своих коллег, политолог отметил, что после исключения из партии в феврале у него уже были развязаны руки.
«Он не был обязан подчиняться партийной дисциплине и после исключения из фракции по большому счету ничего не изменится.
Что касается политической ситуации в городе и крае, то это решение особо на нее никак не повлияет. При этом Дюков заметная фигура в политике, он активен и его высказывания не всегда в общем тренде.
Вячеслав Дюков — фигура знаковая, но политическая ситуация в крае определяется другими факторами. Одиночкам, пусть даже таким ярким, эти факторы точно никак не перебить».