Краевые власти ответили, зачем резиденции губернатора нужен ремонт за 5 миллионов

Posted 28 августа, 09:10
Published 28 августа, 09:10
Modified 28 августа, 10:35
Updated 28 августа, 10:35
О ремонте на территории резиденции стало известно в августе — контракт опубликовали на портале госзакупок, подрядчиком выступает «Интринити групп». Заказчик работ — управление делами губернатора края, источник финансирования — бюджет края.
В документах указано, что ремонт фасадов нужен трем нежилым зданиям. По проекту, подрядчик должен разобрать мелкие покрытия и обделки из листовой стали, сделать наружную облицовку фасада, оконных проемов и подшивку карнизов. На одном объекте рабочим необходимо уложить кровлю из черепицы по готовым прогонам.
Ремонт выполнят за 5 миллионов 241 тысячу рублей.
В пресс-службе администрации края спустя неделю прислали ответ «Проспекту Мира» на вопрос, зачем зданиям нужен ремонт. Нам заявили, что работы будут проводить, так как строения старые и нуждаются в ремонте.
Работы будут идти в административных нежилых зданиях на улице Лесной, 157 в строениях 1, 3 и 6.
«Здания построены в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века и на сегодняшний день нуждаются в ремонте. В данных административных зданиях работают сотрудники управления делами губернатора Красноярского края».
Согласно контракту, подрядчик должен выполнить работы до 15 ноября 2024 года.