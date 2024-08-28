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Posted 28 августа, 09:10

Published 28 августа, 09:10

Modified 28 августа, 10:35

Updated 28 августа, 10:35

Краевые власти ответили, зачем резиденции губернатора нужен ремонт за 5 миллионов

Краевые власти ответили, зачем резиденции губернатора нужен ремонт за 5 миллионов

28 августа 2024, 09:10
Фото: incom-kras.ru
В администрации Красноярского края ответили, зачем в резиденции губернатора в Соснах нужен ремонт за 5 миллионов рублей.

О ремонте на территории резиденции стало известно в августе — контракт опубликовали на портале госзакупок, подрядчиком выступает «Интринити групп». Заказчик работ — управление делами губернатора края, источник финансирования — бюджет края.

В документах указано, что ремонт фасадов нужен трем нежилым зданиям. По проекту, подрядчик должен разобрать мелкие покрытия и обделки из листовой стали, сделать наружную облицовку фасада, оконных проемов и подшивку карнизов. На одном объекте рабочим необходимо уложить кровлю из черепицы по готовым прогонам.

Ремонт выполнят за 5 миллионов 241 тысячу рублей.

В пресс-службе администрации края спустя неделю прислали ответ «Проспекту Мира» на вопрос, зачем зданиям нужен ремонт. Нам заявили, что работы будут проводить, так как строения старые и нуждаются в ремонте.

Работы будут идти в административных нежилых зданиях на улице Лесной, 157 в строениях 1, 3 и 6.

«Здания построены в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века и на сегодняшний день нуждаются в ремонте. В данных административных зданиях работают сотрудники управления делами губернатора Красноярского края».

Согласно контракту, подрядчик должен выполнить работы до 15 ноября 2024 года.

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