Красноярка рассказала, на что потратит деньги, если выиграет в конкурсе «Мисс офис»

Posted 28 августа, 04:33
Published 28 августа, 04:33
Modified 28 августа, 07:11
Updated 28 августа, 07:11
Красноярка Надежда Малахова стала одной из полуфиналисток международного конкурса красоты «Мисс офис». 27-летняя девушка родилась в Енисейске и окончила академию министерства юстиции в Москве. Сейчас Надежда работает главным юрисконсультом в «КНП».
В разговоре с sibnovosti.ru девушка рассказала, что узнала о конкурсе случайно из соцсетей, а, отправив анкету, забыла об этом. Красноярка призналась, что испытала чувство эйфории, когда узнала, что прошла основной этап кастинга.
По словам Надежды, если она победит в конкурсе, то главный приз — 3 миллиона рублей — потратит на покупку дачи для своего дедушки. Сейчас пенсионер живет в Енисейске и мечтает о переезде в Красноярск.
Также девушка рассказала, что в свободное время ей нравится гулять по Красноярску и краю. Из достопримечательностей она выделила «Красноярские Столбы», Манскую петлю и «Роев ручей».
Красноярка отметила, что у нее есть молодой человек и через две недели у них будет свадьба. О детях пара пока не задумывалась.