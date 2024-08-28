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Posted 28 августа, 04:33

Published 28 августа, 04:33

Modified 28 августа, 07:11

Updated 28 августа, 07:11

Красноярка рассказала, на что потратит деньги, если выиграет в конкурсе «Мисс офис»

Красноярка рассказала, на что потратит деньги, если выиграет в конкурсе «Мисс офис»

28 августа 2024, 04:33
Фото: vk.com/nadezhda_malakhova
Сразу 4 жительницы Красноярского края прошли в полуфинал международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц. Юрисконсультант из Красноярска Надежда Малахова рассказала журналистам о своей реакции на проход в полуфинал и куда потратит деньги, если победит в конкурсе.

Красноярка Надежда Малахова стала одной из полуфиналисток международного конкурса красоты «Мисс офис». 27-летняя девушка родилась в Енисейске и окончила академию министерства юстиции в Москве. Сейчас Надежда работает главным юрисконсультом в «КНП».

В разговоре с sibnovosti.ru девушка рассказала, что узнала о конкурсе случайно из соцсетей, а, отправив анкету, забыла об этом. Красноярка призналась, что испытала чувство эйфории, когда узнала, что прошла основной этап кастинга.

По словам Надежды, если она победит в конкурсе, то главный приз — 3 миллиона рублей — потратит на покупку дачи для своего дедушки. Сейчас пенсионер живет в Енисейске и мечтает о переезде в Красноярск.

Также девушка рассказала, что в свободное время ей нравится гулять по Красноярску и краю. Из достопримечательностей она выделила «Красноярские Столбы», Манскую петлю и «Роев ручей».

Красноярка отметила, что у нее есть молодой человек и через две недели у них будет свадьба. О детях пара пока не задумывалась.

  • Сразу четыре жительницы Красноярского края попали в полуфинал международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц.
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