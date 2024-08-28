Мэрия Красноярска продала землю у «Кристалл-Арены» в 7 раз дешевле

Posted 28 августа, 10:03
Published 28 августа, 10:03
Modified 28 августа, 11:13
Updated 28 августа, 11:13
По версии прокуратуры, в 2019 году «Группа компаний „ЕКО“» купила у мэрии Красноярска земельный участок возле «Кристалл-Арены». Участок площадью 6,3 тысячи квадратных метров расположен на пересечении улиц Партизана Железняка — Авиаторов.
В ведомстве заявили, что администрация города без проведения торгов передала территорию компании за 1,6 миллиона рублей. При этом реальная стоимость участка составила 10,9 млн рублей.
Низкую стоимость земли объяснили тем, что на территории находится «объект капитального строительства» размером 6×6 м.
«Оказалось, что на участке возведена лишь бетонная „коробка“. Это сооружение и создало видимость „легальности“ передачи участка в собственность. Послужить объектом капитального строительства оно не может, а значит сделка нелегальна», — сказали в прокуратуре.
В итоге был нанесен ущерб на 9,2 миллиона рублей. «Проспекту Мира» в прокуратуре заявили, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ) пока возбуждено по факту.