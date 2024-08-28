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Posted 28 августа, 06:17

Published 28 августа, 06:17

Modified 28 августа, 06:23

Updated 28 августа, 06:23

На Караульной горе в Красноярске перестала стрелять пушка

На Караульной горе в Красноярске перестала стрелять пушка

28 августа 2024, 06:17
Фото: 2gis / Анна Устинова
Красноярцы заметили, что пушка на Караульной горе в августе перестала совершать традиционные полуденные выстрелы.

В пресс-службе СФУ объяснили «Проспекту Мира», что стрельба из гаубицы — это часть учебного процесса курсантов Военно-инженерного института. Сейчас студенты находятся на каникулах, поэтому выстрелы из пушки пока не производят.

«Проведение стрельб является частью учебного процесса. Назначается расчёт орудия и под руководством офицеров производятся стрельбы. Сейчас курсанты на каникулах», — объяснили в вузе.

В университете отметили, что гаубица снова начнет стрелять, когда начнется учебный год и курсанты выйдут с каникул — со 2 сентября.

  • Традицию полуденного выстрела ввели в 2001 году. С 2015 года залп давала гаубица Д-30 производства 1960-х годов. Пушку с Караульной горы в 2019 году забрали на плановый ремонт. Её починили, но на прежнее место не вернули. Это связано со взрывом на складе в Каменке, откуда привозили снаряды для пушки.
  • Как заявил экс-губернатор Александр Усс, для возрождения традиции «пришлось проделать серьезную работу, чтобы найти технические и правовые решения».
  • В ноябре 2023 года на горе установили новую гаубицу М-30 образца 1938 года. В мэрии рассказали, что гаубица стреляет по системе «газшутинг» — порох заменили газом, что позволяет регулировать громкость выстрела.
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