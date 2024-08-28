На Караульной горе в Красноярске перестала стрелять пушка

Posted 28 августа, 06:17
Published 28 августа, 06:17
Modified 28 августа, 06:23
Updated 28 августа, 06:23
В пресс-службе СФУ объяснили «Проспекту Мира», что стрельба из гаубицы — это часть учебного процесса курсантов Военно-инженерного института. Сейчас студенты находятся на каникулах, поэтому выстрелы из пушки пока не производят.
«Проведение стрельб является частью учебного процесса. Назначается расчёт орудия и под руководством офицеров производятся стрельбы. Сейчас курсанты на каникулах», — объяснили в вузе.
В университете отметили, что гаубица снова начнет стрелять, когда начнется учебный год и курсанты выйдут с каникул — со 2 сентября.