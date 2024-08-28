На окраине Красноярска за 64 миллиона продают два участка под КРТ

Posted 28 августа, 02:47
Published 28 августа, 02:47
Modified 28 августа, 07:12
Updated 28 августа, 07:12
На торги участки выставил государственный фонд развития территорий. Начальная стоимость лота — 64 миллиона 629 тысяч рублей.
На торги выставлены два участка площадью 15 626 и 7 395 квадратных метров. В документах указано, что земля подходят для многоэтажной жилой застройки.
На данный момент там пустырь. Судя по кадастровой карте, территория рядом с участками, выставленными на торги, распланирована под КРТ (комплексное развитие территории).
Заявки на участие в торгах принимают до 23 сентября 2024 года.