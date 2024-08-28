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Posted 28 августа, 02:47

Published 28 августа, 02:47

Modified 28 августа, 07:12

Updated 28 августа, 07:12

На окраине Красноярска за 64 миллиона продают два участка под КРТ

На окраине Красноярска за 64 миллиона продают два участка под КРТ

28 августа 2024, 02:47
Фото: roseltorg.ru
Два земельных участка, расположенных в Солонцах-2, выставили на торги. Общая площадь участков составляет около 2,3 га.

На торги участки выставил государственный фонд развития территорий. Начальная стоимость лота — 64 миллиона 629 тысяч рублей.

На торги выставлены два участка площадью 15 626 и 7 395 квадратных метров. В документах указано, что земля подходят для многоэтажной жилой застройки.

Зеленым отмечены участки, выставленные на аукционЗеленым отмечены участки, выставленные на аукцион
Зеленым отмечены участки, выставленные на аукцион. Фото: Кадастровая карта

На данный момент там пустырь. Судя по кадастровой карте, территория рядом с участками, выставленными на торги, распланирована под КРТ (комплексное развитие территории).

Заявки на участие в торгах принимают до 23 сентября 2024 года.

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