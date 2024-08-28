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Posted 28 августа, 07:00

Published 28 августа, 07:00

Modified 28 августа, 07:02

Updated 28 августа, 07:02

На переездах КрасЖД в 2024 году не произошло ни одного ДТП

На переездах КрасЖД в 2024 году не произошло ни одного ДТП

28 августа 2024, 07:00
Фото: Пресс-служба КрасЖД
Сотрудники Красноярской железной дороги и инспекторы ГАИ усилили профилактику на железнодорожных переездах в четырёх регионах Сибири. С автомобилистами проводятся разъяснительные беседы, каждому вручают памятку, напоминающую правила пересечения переездов.

Это связано с сезонным увеличением интенсивности движения автомобилей через переезды, расположенные на пересечении федеральных автомагистралей и участков Транссиба и Южного хода дороги. Ежесуточно через них пропускается десятки тысяч машин.

Красноярская железная дорога усилила профилактическую работу с водителями, которые пересекают переезды в городах и посёлках Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей.

В этом году КрасЖД фиксирует рост нарушений ПДД преимущественно со стороны водителей большегрузов. Столкновение грузового автомобиля с поездом может привести к трагическим последствиям — сходу вагонов поезда, травмированию и гибели людей.

Чтобы снизить риск возникновения подобных ситуаций, железнодорожники совместно с инспекторами ГАИ на переездах с высоким трафиком грузовых машин проводят специальную профилактическую акцию «Внимание, переезд!». Она продлится до 19 сентября.

Специалисты КрасЖД посещают автошколы и автопредприятия, адресно работают с водителями, показывают видеоролики о последствиях невнимательности и лихачества.

Красноярская железная дорога придает большое значение вопросу обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах, улучшению их технического состояния, внедрению новых технических средств, направленных на снижение аварийности.

КрасЖД благодарит автомобилистов за сознательность и призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при проезде через пути.

#Диана Гусева
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