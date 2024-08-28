На правом берегу Красноярска после аварии перевернулась машина

Posted 28 августа, 05:33
Published 28 августа, 05:33
Modified 28 августа, 12:09
Updated 28 августа, 12:09
Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, все произошло накануне вечером, 27 августа, на улице Судостроительной, 52 напротив детской поликлиники.
По предварительным данным, 45-летний водитель Nissan Serena двигался по дворовому проезду и при повороте налево в сторону Прибойной столкнулся с автомобилем Honda Accord, который в этот момент ехал в сторону Литейной.
«От удара автомобиль Nissan Serena опрокинулся на бок. В результате ДТП пострадали два водителя. На месте аварии им оказали медицинскую помощь».
В Госавтоинспекции добавили, что оба водителя были трезвыми.