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Posted 28 августа, 05:33

Published 28 августа, 05:33

Modified 28 августа, 12:09

Updated 28 августа, 12:09

На правом берегу Красноярска после аварии перевернулась машина

На правом берегу Красноярска после аварии перевернулась машина

28 августа 2024, 05:33
Фото: prmira.ru
На правобережье Красноярска напротив детской поликлиники в результате аварии автомобиль опрокинулся на бок. Пострадали два человека.

Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, все произошло накануне вечером, 27 августа, на улице Судостроительной, 52 напротив детской поликлиники.

По предварительным данным, 45-летний водитель Nissan Serena двигался по дворовому проезду и при повороте налево в сторону Прибойной столкнулся с автомобилем Honda Accord, который в этот момент ехал в сторону Литейной.

Фото: prmira.ru
«От удара автомобиль Nissan Serena опрокинулся на бок. В результате ДТП пострадали два водителя. На месте аварии им оказали медицинскую помощь».

В Госавтоинспекции добавили, что оба водителя были трезвыми.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#ДТП#Красноярск#ГИБДД#Пострадавшие#Судостроительная#Водители
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