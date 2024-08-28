Дюкова исключили из фракции «ЕР» в горсовете. Ранее он сказал о «бичах-контрактниках»

Posted 28 августа, 01:23
Published 28 августа, 01:23
Modified 28 августа, 07:13
Updated 28 августа, 07:13
Решение об исключении Дюкова из фракции партии «Единая Россия» приняли в городском совете Красноярска накануне, 27 августа.
По информации политконсультанта Алексея Аксютенко, за исключение депутата проголосовал 21 человек из 30 членов фракции. При этом на сайте «Единой России» Дюков до сих пор есть в разделе «Лица партии».
В разговоре с «Проспектом Мира» Вячеслав Дюков сказал, что его действительно исключили из фракции партии. На другие вопросы корреспондента депутат горсовета отвечать отказался.
14 февраля на заседании комиссии по местному самоуправлению в горсовете Дюков заявил, что контракт с Минобороны в последний год заключают «в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки».
После этого Дюкова исключили из партии «Единая Россия». В решении говорится, что он нарушил этические нормы и нанес ущерб «политическим интересам» «ЕР». Позднее Дюков согласился с решением и добавил, что его слова были «черной речевой гиперболой для подчеркивания мнения».
29 февраля Дюков в соцсетях рассказал, что «отправляется в очередную командировку в зону СВО», 9 марта он сообщил, что вернулся.
19 марта на сессии горсовета Дюкова сняли с поста председателя комиссии по градостроительству. Однако ее членом он остался.