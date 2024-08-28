Дюкова исключили из фракции «ЕР» в горсовете. Ранее он сказал о «бичах-контрактниках»

После этого Дюкова исключили из партии «Единая Россия». В решении говорится, что он нарушил этические нормы и нанес ущерб «политическим интересам» «ЕР». Позднее Дюков согласился с решением и добавил, что его слова были «черной речевой гиперболой для подчеркивания мнения».