Телеграм-канал Mash смог набрать 3 млн подписчиков

Posted 28 августа, 16:03
Published 28 августа, 16:03
Modified 28 августа, 16:05
Updated 28 августа, 16:05
Mash относится к медиахолдингу News Media. Популярность среди россиян телеграм-канал завоевал благодаря быстрой публикации новостей, присутствию авторских и экспертных материалов, простой и доступной для понимания подаче информации.
Глава News Media Максим Иксанов рассказал, что холдинг неоднократно признавался лидером на рынке новых медиа. В качестве примера успехов холдинга он привел рост телеграм-канала Mash, аудитория которого достигла трех миллионов интернет-пользователей. На протяжении последних месяцев канал также опережает конкурентов по охватам просмотров постов. С начала года прирост аудитории достиг 39%, а средний охват одной публикации — более одного миллиона. Такая популярность пришла к каналу благодаря команде, которая его развивает, ее компетенциям и вовлеченности. Иксанов подчеркивает, что новые медиа в современных реалиях формируют повестку и общественное мнение на том же уровне, что и классические СМИ, которые начали активно ссылаться на телеграм-каналы и получать через них достоверную информацию.
Главред Mash Евгений Новиков заявил, что телеграм-канал грамотно формирует новостной поток, чтобы читатель был полностью осведомлен о происходящем в РФ и в мире. Mash представляет собой полноценный информационный фильтр, где публикуются лишь самые свежие и важные новости, чтобы аудитория не страдала от информационного шума и экономила время на поиск сведений в интернете.