Телеграм-канал Mash смог набрать 3 млн подписчиков

Глава News Media Максим Иксанов рассказал, что холдинг неоднократно признавался лидером на рынке новых медиа. В качестве примера успехов холдинга он привел рост телеграм-канала Mash, аудитория которого достигла трех миллионов интернет-пользователей. На протяжении последних месяцев канал также опережает конкурентов по охватам просмотров постов. С начала года прирост аудитории достиг 39%, а средний охват одной публикации — более одного миллиона. Такая популярность пришла к каналу благодаря команде, которая его развивает, ее компетенциям и вовлеченности. Иксанов подчеркивает, что новые медиа в современных реалиях формируют повестку и общественное мнение на том же уровне, что и классические СМИ, которые начали активно ссылаться на телеграм-каналы и получать через них достоверную информацию.