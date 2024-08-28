Траншевая ипотека — реальный драйвер спроса или очередная «ипотека за рубль»?

Posted 28 августа, 06:46
Published 28 августа, 06:46
Modified 28 августа, 06:48
Updated 28 августа, 06:48
Доступная льготная ипотека уходит в прошлое, а рыночные ставки остаются заградительно высокими. Все текущие льготные ипотечные программы в России с 1 июля отменились или существенно изменились. В первый месяц после этих изменений новостройки потеряли половину спроса. Застройщики вместе с банками начали прорабатывать методы повышения спроса. Одним из самых ярких предложений стала траншевая ипотека.
Справочно:
Господдержка 2020 до 8% — с 1 июля отменена.
Семейная ипотека до 6% — с 1 июля доступна только для семей с ребенком до 6 лет. При этом, дом на ИЖС по данной программе можно оформить только у тех малоэтажных застройщиков, которые перешли на эскроу-счета.
IT-ипотека до 5% — с 1 августа существенно изменились условия. Для сотрудников IT-компаний, офис которых зарегистрирован в Москве или Санкт-Петербурге льгота отменяется. — Ранее сотрудники этих компаний, работающие удаленно в Красноярске могли воспользоваться программой.
Сельская ипотека до 3% — с 1 сентября будет распространяться только на дома, не ближе 50 км от Красноярска.
Константин Сидоров, бренд-менеджер по новостройкам компании «Этажи»: «Траншевая ипотека появилась в Москве еще в 2022 году, а в Красноярске — впервые только в июле этого года. На сегодня траншевую ипотеку предлагают уже 6 застройщиков. И еще двое планируют ее запустить у себя в ближайшее время».
В чем суть?
Траншевую ипотеку можно оформить только на новостройки. Размер первого транша устанавливает застройщик. Как правило, он символический около 100 рублей. Соответственно проценты начисляются только на эту сумму. Льготный период может длиться до 36 месяцев, но не позже даты сдачи дома. После этого банк перечисляет на эскроу-счет остаток суммы — второй транш, и с этого момента ежемесячные платежи становятся в соответствии с утвержденной ставкой.
Цель траншевой ипотеки — облегчить финансовые нагрузку на покупателя до сдачи дома в эксплуатацию. При оформлении стандартной ипотеки заемщик сразу же должен вносить ежемесячный платеж, а при оформлении траншевой основная финансовая нагрузка начинается после того, как дом построен.
Пример: Семья покупает в августе 2024 года квартиру в строящемся доме в Красноярске стоимостью 6 миллионов рублей, срок сдачи дома — I квартал 2026 года. У семьи есть накопления на первоначальный взнос — 2 миллиона рублей. На оставшиеся 4 миллиона она оформляет в банке траншевую ипотеку.
После подписания договора долевого участия и ипотечного договора банк переводит застройщику первый транш — 100 рублей, и семья каждый месяц выплачивает банку 1 рубль в качестве процентов. По условиям договора, за месяц до сдачи дома в эксплуатацию застройщик должен получить второй транш с оставшейся суммой — 3 990 900 рублей. Банк переводит его в декабре 2025 года, и с этого момента семья начинает платить основные ежемесячные платежи.
В чем выгода для клиентов?
«Из плюсов можно отметить, что траншевая ипотека не подразумевает повышения стоимости объекта. Единственное условие: на 1% повышается ипотечная ставка. Но те, кто берет кредит по этой программе не планируют платить высокие платежи и рефинансируют как только снизится ключевая ставка. На сегодняшний день траншевая ипотека — действительно хороший драйвер спроса», — рассуждает Галина Туголукова, руководитель ипотечного департамента компании «Этажи» в Красноярске, — Но с 1 января 2025 года по инициативе Центробанка вступают в силу Стандарты ипотечного кредитования. По их условиям такие программы, как «Траншевая ипотека» или акция «Купи ставку» будут недоступны. Поэтому, если есть планы купить квартиру от застройщика, но нет возможности оформить «семейную ипотеку», траншевая — неплохая возможность сэкономить во время повышенных ставок».
Сейчас рынок достаточно сложный: и банки, и застройщики анонсируют много различных акций. Простому обывателю сложно разобраться во всех условиях и выгодно ли новое предложение или это фейк. Чтобы узнать, на какие жилые комплексы Красноярска распространяется траншевая ипотека, оставьте заявку здесь.