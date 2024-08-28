Траншевая ипотека — реальный драйвер спроса или очередная «ипотека за рубль»?

«Из плюсов можно отметить, что траншевая ипотека не подразумевает повышения стоимости объекта. Единственное условие: на 1% повышается ипотечная ставка. Но те, кто берет кредит по этой программе не планируют платить высокие платежи и рефинансируют как только снизится ключевая ставка. На сегодняшний день траншевая ипотека — действительно хороший драйвер спроса», — рассуждает Галина Туголукова, руководитель ипотечного департамента компании «Этажи» в Красноярске, — Но с 1 января 2025 года по инициативе Центробанка вступают в силу Стандарты ипотечного кредитования. По их условиям такие программы, как «Траншевая ипотека» или акция «Купи ставку» будут недоступны. Поэтому, если есть планы купить квартиру от застройщика, но нет возможности оформить «семейную ипотеку», траншевая — неплохая возможность сэкономить во время повышенных ставок».