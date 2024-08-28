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Posted 28 августа, 09:07

Published 28 августа, 09:07

Modified 28 августа, 11:26

Updated 28 августа, 11:26

В ТРЦ «Планета» прокомментировали уголовное дело о взятке за снижение стоимости земли

В ТРЦ «Планета» прокомментировали уголовное дело о взятке за снижение стоимости земли

28 августа 2024, 09:07
Фото: prmira.ru
В Красноярске СК возбудил уголовное дело о взяточничестве за снижение на 328 миллионов рублей кадастровой стоимости земельного участка, на котором находится ТРЦ «Планета». Представители торгового центра рассказали свою версию произошедшего.

По версии следствия, адвокат дал взятку в размере 100 тысяч рублей директору краевого учреждения «Центр кадастровой оценки» (ЦКО), чтобы снизить кадастровую стоимость участка, на котором стоит ТРЦ «Планета».

Стоимость, сообщает краевой СК, снизили почти на треть — с 920 миллионов до 592 миллионов рублей. Из-за снижения кадастровой стоимости арендная плата за участок существенно уменьшилась, сумма аренды пока не называется.

В следственном комитете заявили «Проспекту Мира», что сам собственник может быть не причастен к инциденту со взяткой:

«Адвокат представлял интересы собственника „Планеты“ [в суде — ред.], но коммерческая организация в этой коррупционной схеме не участвовала».

В пресс-службе «Планеты» «ПМ» рассказали свою версию произошедшего. В торговом центре заявили, что изначально кадастровая стоимость, по их мнению, была увеличена необоснованно, из-за чего начался судебный процесс, для которого наняли адвоката.

«В 2021 году ЦКО необоснованно увеличил кадастровую стоимость земли почти в 2 раза. В связи с этим в соответствии с законом РФ ТРЦ „Планета“ выбрал подрядчика, специализирующегося на составлении исковых заявлений и отчетов и обратился в суд для рассмотрения вопроса о правомерности необоснованного увеличения (по мнению ТРЦ „Планета“) кадастровой стоимости земли почти в 2 раза. Рассмотрев исковое заявление, суд установил законную стоимость ниже установленной ЦКО», — заявили в пресс-службе.

Вопрос о взятке пресс-служба проигнорировала.

  • Ранее против этих же адвоката и директора краевого учреждения возбудили уголовное дело о снижении кадастровой стоимости участка гоночной трассы «Красное кольцо». По версии СК, руководитель автошколы «Драйв» передал через адвоката взятку в размере 670 тысяч рублей, чтобы снизить стоимость ежемесячной аренды с 267 тысяч до 68 тысяч рублей.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Взятка#Уголовное дело#Следственный комитет#Пресс-служба#Адвокат
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