В ТРЦ «Планета» прокомментировали уголовное дело о взятке за снижение стоимости земли

Posted 28 августа, 09:07
Published 28 августа, 09:07
Modified 28 августа, 11:26
Updated 28 августа, 11:26
По версии следствия, адвокат дал взятку в размере 100 тысяч рублей директору краевого учреждения «Центр кадастровой оценки» (ЦКО), чтобы снизить кадастровую стоимость участка, на котором стоит ТРЦ «Планета».
Стоимость, сообщает краевой СК, снизили почти на треть — с 920 миллионов до 592 миллионов рублей. Из-за снижения кадастровой стоимости арендная плата за участок существенно уменьшилась, сумма аренды пока не называется.
В следственном комитете заявили «Проспекту Мира», что сам собственник может быть не причастен к инциденту со взяткой:
«Адвокат представлял интересы собственника „Планеты“ [в суде — ред.], но коммерческая организация в этой коррупционной схеме не участвовала».
В пресс-службе «Планеты» «ПМ» рассказали свою версию произошедшего. В торговом центре заявили, что изначально кадастровая стоимость, по их мнению, была увеличена необоснованно, из-за чего начался судебный процесс, для которого наняли адвоката.
«В 2021 году ЦКО необоснованно увеличил кадастровую стоимость земли почти в 2 раза. В связи с этим в соответствии с законом РФ ТРЦ „Планета“ выбрал подрядчика, специализирующегося на составлении исковых заявлений и отчетов и обратился в суд для рассмотрения вопроса о правомерности необоснованного увеличения (по мнению ТРЦ „Планета“) кадастровой стоимости земли почти в 2 раза. Рассмотрев исковое заявление, суд установил законную стоимость ниже установленной ЦКО», — заявили в пресс-службе.
Вопрос о взятке пресс-служба проигнорировала.