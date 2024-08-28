В ДВФУ будут готовить специалистов в области кинопроизводства

«Чтобы поменять ситуацию подготовки специалистов для киноиндустрии Дальнего Востока, мы должны сформировать профессиональное сообщество через привлечение новых кадров, через осознанный перезапуск проектов, связанных с кино, которые у нас уже существуют. Именно в рамках решения задачи подготовки кадров мы создали программу „‎Кинопроизводство: от идеи до премьеры"‎. Эта программа подойдет для всех — от новичков, которые не имеют опыта, так и для тех, кто уже работает в индустрии и продолжает совершенствоваться», — отметил академический директор программы, советник ректора ДВФУ Муслим Товбулатов.