В ДВФУ будут готовить специалистов в области кинопроизводства

Posted 28 августа, 07:16
Published 28 августа, 07:16
Modified 28 августа, 07:16
Updated 28 августа, 07:16
За три месяца обучения слушатели получат как теоретические, так и практические навыки в режиссуре, сценарном деле и операторской работе. Запуск программы запланирован на 10 октября 2024 года.
Впереди слушателей ждет пять разноплановых блоков обучения в очном и онлайн форматах. Учащиеся узнают об искусстве написания сценариев и работе режиссера, познакомятся с профессией оператора-постановщика, изучат различные структуры повествования, научатся создавать логичные и убедительные сценарии с непредсказуемыми поворотами сюжета.
Слушатели смогут создавать характерных героев и развивать персонажей в рамках истории, освоят искусство питчинга и узнают, как эффективно презентовать свои проекты потенциальным инвесторам. И уже в финале программы учащиеся смогут применить полученные знания на практике: слушателям предстоит презентовать мини-фильм, которые они создадут по собственному сценарию прямо во время обучения.
«Чтобы поменять ситуацию подготовки специалистов для киноиндустрии Дальнего Востока, мы должны сформировать профессиональное сообщество через привлечение новых кадров, через осознанный перезапуск проектов, связанных с кино, которые у нас уже существуют. Именно в рамках решения задачи подготовки кадров мы создали программу „Кинопроизводство: от идеи до премьеры". Эта программа подойдет для всех — от новичков, которые не имеют опыта, так и для тех, кто уже работает в индустрии и продолжает совершенствоваться», — отметил академический директор программы, советник ректора ДВФУ Муслим Товбулатов.
В дополнение к теоретическим занятиям слушатели смогут отправиться на выездной модуль в Якутию, где познакомятся с национальным кинематографом и его колоритом, традициями местной культуры, узнают больше об истории русского кино.
Обучение будет проходить в звездной команде профессионалов — наставников, преподавателей и экспертов. В числе которых — выпускник ГИТИСа, Нью-Йоркского Университета, Michael Howard Studios — актерской школы Майкла Ховарда (США, Нью-Йорк), продюсер, режиссер, актер, академический директор программы Муслим Товбулатов; генеральный продюсер и член совета директоров студии «Yellow, Black and White», один из основателей и генеральный продюсер видеосервиса Start Алексей Троцюк; выпускник колледжа Санта-Моники (Лос-Анджелес, США) по специальности кинопроизводство, мастерская Сальвадора Карраско Максим Сапунцов, режиссёр и продюсер, работавшая над проектами «Трудная», «Новенькие. Бунт против взрослых», «Плакса», «Дом Светофоровых», «Новенькие», «За полчаса до весны», «Новенький 2», «Система», «Новенький», «История одного назначения» Оксана Барковская, российский актер театра и кино Антон Пампушный и другие.
«Наша задача — начать системную подготовку кадров для данной отрасли. Это первый запуск программы, но она станет цикличной и будет готовить профессиональное сообщество, способное развивать эту индустрию на Дальнем Востоке. Ребята будут создавать здесь кино, писать сценарии о Владивостоке, Приморском крае и Дальнем Востоке в целом. Наша цель — сделать фильмы, которые обеспечат узнаваемость нашего региона как в России, так и за её пределами, включая страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул проректор по дополнительному образованию ДВФУ Михаил Кривопал.
После успешного завершения программы слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке установленного образца ДВФУ.
Отметим, программа реализуется совместно с Министерством культуры и архивного дела Приморского края при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, с привлечением коллег из Арктического государственного института культуры и искусств.