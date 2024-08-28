В Красноярске прошел образовательный проект «Перемена. urban» для школьников

При этом проект «Перемена» направлен не только на работу с детьми. В нем предусмотрены форматы и для педагогов, и для родителей. Например, Перемена.edu — это образовательная программа для педагогических команд, инициирующих и реализующих изменения в школьной среде. Перемена.team помогает в развитии полезных навыков у родителей, а Перемена.club — это открытые лекции, мастер-классы и дискуссии на актуальные темы воспитания и образования.