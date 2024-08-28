В Красноярске прошел образовательный проект «Перемена. urban» для школьников

Posted 28 августа, 07:46
Published 28 августа, 07:46
Modified 28 августа, 09:56
Updated 28 августа, 09:56
В этот раз ребята провели 10 дней на базе отеля «Такмак». Участники Академии знакомились с тонкостями социального проектирования, урбанистикой и эковолонтерством. Итогом погружения детей в тематику стала разработка их собственных проектов, призванных менять жизнь в территориях.
«Мы с командой разрабатывали проект доступного пространства для семей на озере Долгом в нашем родном Норильске. Создавать проект, на самом деле, трудно. У нас возникли сложности уже на этапе формулирования актуальной проблемы. Далее предстояло найти решение, причем правильное и эффективное, и придумать способы воплощения его в жизнь. Тем не менее, мы справились. Благодаря участию в Академии я научилась коммуникации и любви к людям, которые тебя окружают. Научилась не бояться сцены, публично выступать и проявлять себя», — поделилась участница Перемены.urban Айсел Рзаева.
«Наша команда поставила перед собой цель повысить уровень экокультуры среди подростков. Мы выбрали достаточно творческое решение и придумали проект по созданию артобъектов из вторсырья. Местами было сложно, в один момент испытали нехватку вдохновения, но пришло озарение и всё получилось. Через свои инициативы мы сто процентов можем менять города, потому что здесь собрались активные ребята, у которых много идей», — рассказал школьник из Забайкальского края Дмитрий Макаров.
«Мы хотим снизить уровень одиночества среди пенсионеров. В своем поселке я часто вижу одиноких бабушек, и мне всегда хотелось помочь им подружиться друг с другом. Так возникла идея нашего проекта по социализации пожилых людей. Для себя благодаря Академии я поняла, что могу и хочу работать с общественностью», — прокомментировала Виктория Полоротова, участница Перемены.urban из поселка Газимурский Завод.
В финальный день Академии проекты ребят оценило жюри в составе приглашенных экспертов в разных областях. Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Красноярского края Виталий Дроздов особенно отметил инициативы школьников, направленные на бережное отношение к природе:
«Впечатления от общения с ребятами исключительно положительные. Они умные, светлые и очень глубоко погружаются в те вопросы, которые их волнуют. Две трети их проектов касались окружающей среды, в том числе обращения с отходами. Они понимают, что экология — это то, что здесь и сейчас, то, что рядом с нами. Я в своей профессиональной деятельности сталкиваюсь ровно с теми же проблемами, и вижу, что дети, которые еще учатся в школе, не только понимают сложность задач, но и видят пути решения и их предложения достаточно проработаны».
Программа Перемены.urban включала не только работу над проектами, но и множество мастер-классов, экскурсию по Красноярску вместе с урбанистом, посещение Института гастрономии, Красноярского речного порта, музея интерактивной науки «Ньютон Парк» и многое другое. Дети знакомились с интересными красноярцами, профессионалами своего дела, готовыми поделиться советами с молодежью. Одна из встреч прошла с участием директора Красноярского представительства «Норникеля» Сергея Ткаченко.
«Ребята активные, заряженные и хочу сказать, что это одна из самых благодарных аудиторий. Сейчас им важно подготовить себя к самостоятельной жизни и направить свою энергию в правильное русло, а мы, в свою очередь, стараемся им в этом всячески помочь», — отметил Сергей Ткаченко.
Для некоторых из ребят Перемена.urban действительно стала важным шагом на пути к самоопределению. Благодаря Академии норильчанин Андрей Мусихин выбрал для себя сразу несколько направлений, в которых будет развиваться, когда вернется домой:
«Сюда я приехал, скорее, нейтральным человечком, который не особо вникал в происходящее. Но потом мне понравилось, я раскрылся и в итоге отметил для себя три вещи, которым хочу научиться, — это работа с нейросетями, монтаж видео и производство кастомных вещей из подручных материалов».
Многие из ребят не первый год участвуют в различных форматах проекта «Перемена», а чтобы попасть на Академию в Красноярск, школьники специально проходили отборочный квест и выполняли творческие задания. Самые яркие выпускники проекта, которые уже окончили школу и поступили в вузы, тоже возвращаются на Перемену.urban, но теперь в качестве наставников.
«Для меня этот проект — отдельная глава моей жизни, и побывать наставником здесь, увидеть проект изнутри, поучаствовать в организации — это очень классно. Мы постоянно взаимодействуем с ребятами, поддерживаем и делаем всё, чтобы им было комфортно», — поделился наставник проекта Вадим Резанов.
Норильчанка Екатерина Костенко впервые попала в Академию в 2020 году в качестве участницы. Сейчас она студентка РУДН, но с удовольствием приехала на «Перемену» в родной край как наставник:
«Для меня важно видеть рост ребят, потому что еще 10 дней назад они не знали друг друга и не понимали, чего они хотят, а сейчас постоянно делятся всё новыми и новыми идеями. Сама я родилась и выросла в Норильске и испытываю абсолютную благодарность этому городу. Для меня это город возможностей, город, в котором есть всё, что я люблю. Когда училась в школе, я с большой радостью участвовала в „Перемене“ и других программах „Норникеля“. Теперь я стала амбассадором компании и вовлекаю уже других школьников и студентов в эти проекты и помогаю ребятам освоиться в них».
При этом проект «Перемена» направлен не только на работу с детьми. В нем предусмотрены форматы и для педагогов, и для родителей. Например, Перемена.edu — это образовательная программа для педагогических команд, инициирующих и реализующих изменения в школьной среде. Перемена.team помогает в развитии полезных навыков у родителей, а Перемена.club — это открытые лекции, мастер-классы и дискуссии на актуальные темы воспитания и образования.
«Сначала мы начали работать только с детьми. Но потом участники наших программ приходили в свои школы и видели, что там всё осталось по-прежнему, а у них был запрос уже на совсем другое обучение — на какие-то интерактивные уроки, на более интересную подачу материала. Так началась работа с педагогами, готовыми применять новые методы в своей работе. Мы знакомим учителей из территорий нашей деятельности с опытом передовых школ страны, проводим погружения, мастер-классы. Точно так же с родителями: для них проходят лекции с психологами, интересными спикерами, которые рассказывают, как лучше понять своего ребенка», — прокомментировала директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова.
Добавим, проект «Перемена» — часть благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель», которой в этом году исполнилось 10 лет.