В Красноярске возбудили дело из-за «домов-убийц». Их ремонтировали к Универсиаде

Posted 28 августа, 11:59
Published 28 августа, 11:59
Modified 28 августа, 12:10
Updated 28 августа, 12:10
Проверка началась после новостей об обрушении отделки зданий в центре города на улицах Робеспьера, 20, Карла Маркса, 132 и проспекте Мира, 109. «Проспект Мира» делал фоторепортаж об этих «домах-убийцах».
В ведомстве установили, что в 2018 году для подготовки к Универсиаде была выделена субсидия на капитальный ремонт фасадов зданий. Тогда управление по работе с ТСЖ заключило договор с подрядчиком АО «Научно-технический прогресс».
Подрядчик не выполнил работу вовремя, поэтому договор был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. Частично выполненные работы не приняли, а отделку домов никто так и не завершил.
СК возбудил уголовное дело за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, изучается документация.