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Posted 28 августа, 11:59

Published 28 августа, 11:59

Modified 28 августа, 12:10

Updated 28 августа, 12:10

В Красноярске возбудили дело из-за «домов-убийц». Их ремонтировали к Универсиаде

В Красноярске возбудили дело из-за «домов-убийц». Их ремонтировали к Универсиаде

28 августа 2024, 11:59
Фото: prmira.ru
Краевой СК возбудил уголовное дело из-за домов, состояние которых представляет угрозу жителям Красноярска.

Проверка началась после новостей об обрушении отделки зданий в центре города на улицах Робеспьера, 20, Карла Маркса, 132 и проспекте Мира, 109. «Проспект Мира» делал фоторепортаж об этих «домах-убийцах».

В ведомстве установили, что в 2018 году для подготовки к Универсиаде была выделена субсидия на капитальный ремонт фасадов зданий. Тогда управление по работе с ТСЖ заключило договор с подрядчиком АО «Научно-технический прогресс».

Подрядчик не выполнил работу вовремя, поэтому договор был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. Частично выполненные работы не приняли, а отделку домов никто так и не завершил.

СК возбудил уголовное дело за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, изучается документация.

  • Ранее центральный аппарат СК возбудил уголовное дело из-за разрушающегося исторического дома со шпилем. Построенный 70 лет назад дом, по мнению экспертов, находится в состоянии, угрожающем жизни и здоровью жильцов.
  • В Красноярске на пенсионерку свалился кусок балкона со старого дома на Горького. Его должны были отремонтировать еще 2 года назад.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Безопасность#СК#Уголовное дело#Универсиада
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