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Posted 28 августа, 04:42

Published 28 августа, 04:42

Modified 28 августа, 07:08

Updated 28 августа, 07:08

В Красноярске возбудили уголовное дело из-за разрушающегося дома со шпилем

В Красноярске возбудили уголовное дело из-за разрушающегося дома со шпилем

28 августа 2024, 04:42
Фото: prmira.ru
СК возбудил уголовное дело из-за разрушающегося исторического дома со шпилем в центре Красноярска на Карла Маркса, 132.

После новости о том, что на здании образовались трещины и сколы, а сам шпиль осыпается, ситуацией заинтересовался центральный аппарат СК РФ. В ведомстве сообщили, что построенный 70 лет назад дом, по мнению экспертов, находится в состоянии, угрожающем жизни и здоровью жильцов.

По этой причине возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

Фото: prmira.ru

Жители рассказывали, что обращались в фонд капремонта и службу по госохране объектов культурного наследия края, к мэру и предыдущему губернатору, но результатов это якобы не принесло.

Этим летом мэрия Красноярска заказала для дома проект аварийно-восстановительных работ, «связанных с предупреждением угрозы возникновения ЧС». Администрация выделила почти 339 тысяч рублей, следует из данных портала госзакупок. Однако на конкурс, который должен был состояться 22 августа, не поступило ни одной заявки.

Годом ранее мэрия объявила закупку на проведение обследования конструкций дома с «предупреждением угрозы возникновения ЧС» за 3,5 млн рублей. Однако контракт был расторгнут.

  • В Красноярске на пенсионерку свалился кусок балкона со старого дома на Горького. Его должны были отремонтировать еще 2 года назад.
  • «Проспект Мира» смотрел, в каком состоянии сейчас находятся дома в центре Красноярска, и сделал фоторепортаж. Фасады части зданий разваливаются, в некоторых случаях это длится уже больше десяти лет.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Госзакупки#Уголовное дело#Исторический дом#Шпиль
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