В Красноярске возбудили уголовное дело из-за разрушающегося дома со шпилем

После новости о том, что на здании образовались трещины и сколы, а сам шпиль осыпается, ситуацией заинтересовался центральный аппарат СК РФ. В ведомстве сообщили, что построенный 70 лет назад дом, по мнению экспертов, находится в состоянии, угрожающем жизни и здоровью жильцов.