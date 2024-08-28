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Posted 28 августа, 01:58

Published 28 августа, 01:58

Modified 28 августа, 02:57

Updated 28 августа, 02:57

Жительница Красноярска нашла «волосатый» гриб рядом с поселком Элита

Жительница Красноярска нашла «волосатый» гриб. Смотрите, как он выглядит

28 августа 2024, 01:58
Фото: vk.com/pticamiraa

Жительница Красноярска нашла «волосатый» гриб рядом с поселком Элита

Красноярка Анна Голубева нашла в лесу «волосатый» гриб. Необычную находку женщина обнаружила в лесу рядом с поселком Элита.

Фотографию, на которой изображен «волосатый» гриб, жительница Красноярска опубликовала на своей странице в соцсетях. На фото видно, что шляпка гриба полностью покрыта волосами.

Фото: vk.com/pticamiraa

Ученые института лесных технологий Университета Решетнева в разговоре с корреспондентом «7 канала Красноярск» заявили, что на фото изображен погибший гриб. Специалисты предположили, что на его шляпке проросли споры, возможно, плесени.

Также ученые выдвинули еще одну версию: на шляпке гриба могла находиться погибшая гусеница и сквозь ее тело проросли споры плесени.

  • Ранее мы рассказывали о красноярце, которая нашла в Академгородке белый гриб размером с голову. Гриб находился в нижней части микрорайона.
  • До этого мы писали о том, что на юге Красноярского края нашли огромные грибы размером с футбольный мяч.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Лес#Грибы#Живая природа#Элита
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