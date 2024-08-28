Жительница Красноярска нашла «волосатый» гриб. Смотрите, как он выглядит

Posted 28 августа, 01:58
Published 28 августа, 01:58
Modified 28 августа, 02:57
Updated 28 августа, 02:57
Фотографию, на которой изображен «волосатый» гриб, жительница Красноярска опубликовала на своей странице в соцсетях. На фото видно, что шляпка гриба полностью покрыта волосами.
Ученые института лесных технологий Университета Решетнева в разговоре с корреспондентом «7 канала Красноярск» заявили, что на фото изображен погибший гриб. Специалисты предположили, что на его шляпке проросли споры, возможно, плесени.
Также ученые выдвинули еще одну версию: на шляпке гриба могла находиться погибшая гусеница и сквозь ее тело проросли споры плесени.