3 миллиона мальков осетра выпустили в Енисей

Posted 29 августа, 06:58
Published 29 августа, 06:58
Modified 29 августа, 07:02
Updated 29 августа, 07:02
Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) реализует проект зарыбления Енисея. С 2033 по 2050 годы в водоемы Норило-Пясинской озерно-речной системы энергетики планируют выпустить 510 млн экземпляров молоди ценных видов рыб, среди которых осетр, муксун, чир, сиг и нельма.
«Программа зарыбления на 2024 год успешно выполнена, и мы выпустили 3 миллиона мальков сибирского осетра в Енисей, как и планировалось. Мы осознаем важность сохранения редких и ценных видов и будем продолжать вкладывать значительные ресурсы в поддержку экологической устойчивости. Эти действия подчеркивают нашу приверженность к защите природы и заботе о будущем нашей страны и планеты», — рассказал руководитель проектов НТЭК Владимир Воронков.
«Норникель» поддерживает биоразнообразие и приумножает численность редких и ценных видов в регионах присутствия, чтобы снизить воздействие производства на природу. Компания реализует масштабную программу зарыбления, на которую выделяет десятки миллионов рублей ежегодно.
С начала лета Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографиии (ВНИРО) и Сибирское отделение РАН исследуют состояние водных биоресурсов и среды их обитания. Основные рыбохозяйственные научно-исследовательские работы на Таймыре проходят до сентября этого года. ВНИРО будет проводить регулярные исследования до 2051 года