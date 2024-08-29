3 миллиона мальков осетра выпустили в Енисей

С начала лета Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографиии (ВНИРО) и Сибирское отделение РАН исследуют состояние водных биоресурсов и среды их обитания. Основные рыбохозяйственные научно-исследовательские работы на Таймыре проходят до сентября этого года. ВНИРО будет проводить регулярные исследования до 2051 года