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Posted 29 августа, 06:58

Published 29 августа, 06:58

Modified 29 августа, 07:02

Updated 29 августа, 07:02

3 миллиона мальков осетра выпустили в Енисей

3 миллиона мальков осетра выпустили в Енисей

29 августа 2024, 06:58
Фото: Норникель
В Красноярском крае энергетическая «дочка» «Норникеля» выпустила три миллиона мальков в Енисей в этом году.

Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) реализует проект зарыбления Енисея. С 2033 по 2050 годы в водоемы Норило-Пясинской озерно-речной системы энергетики планируют выпустить 510 млн экземпляров молоди ценных видов рыб, среди которых осетр, муксун, чир, сиг и нельма.

«Программа зарыбления на 2024 год успешно выполнена, и мы выпустили 3 миллиона мальков сибирского осетра в Енисей, как и планировалось. Мы осознаем важность сохранения редких и ценных видов и будем продолжать вкладывать значительные ресурсы в поддержку экологической устойчивости. Эти действия подчеркивают нашу приверженность к защите природы и заботе о будущем нашей страны и планеты», — рассказал руководитель проектов НТЭК Владимир Воронков.

«Норникель» поддерживает биоразнообразие и приумножает численность редких и ценных видов в регионах присутствия, чтобы снизить воздействие производства на природу. Компания реализует масштабную программу зарыбления, на которую выделяет десятки миллионов рублей ежегодно.

С начала лета Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографиии (ВНИРО) и Сибирское отделение РАН исследуют состояние водных биоресурсов и среды их обитания. Основные рыбохозяйственные научно-исследовательские работы на Таймыре проходят до сентября этого года. ВНИРО будет проводить регулярные исследования до 2051 года

#Владислав Савончик
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