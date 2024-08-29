Богучанская ГЭС требует миллиард рублей с Росрыболовства за мальков осетра

Как следует из заявления, сотрудники ГЭС выпускают мальков, чтобы компенсировать ущерб, который наносят рекам своей деятельностью. В 2019 году ГЭС хотела выпустить рыбу в Ангару и обратились за разрешением в Росрыболовство, однако в ведомстве сказали направить ее в Енисей, «поскольку в этой реке состояние популяции сибирского осетра оценивается как напряженное».