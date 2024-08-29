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Posted 29 августа, 11:27

Published 29 августа, 11:27

Modified 29 августа, 11:38

Updated 29 августа, 11:38

Богучанская ГЭС требует миллиард рублей с Росрыболовства за мальков осетра

Богучанская ГЭС требует миллиард рублей с Росрыболовства за мальков осетра

29 августа 2024, 11:27
Фото: Пресс-служба БоГЭС
Богучанская ГЭС подала иск на миллиард рублей в Арбитражный суд Красноярского края на Енисейское управление Росрыболовства. В ведомстве неправильно указали место для выпуска молодого осетра.

Как следует из заявления, сотрудники ГЭС выпускают мальков, чтобы компенсировать ущерб, который наносят рекам своей деятельностью. В 2019 году ГЭС хотела выпустить рыбу в Ангару и обратились за разрешением в Росрыболовство, однако в ведомстве сказали направить ее в Енисей, «поскольку в этой реке состояние популяции сибирского осетра оценивается как напряженное».

С 2020 по 2022 годы компания выпускала молодь в Енисей и потратила на это больше 974 миллионов рублей. Мероприятия вошли в план искусственного воспроизводства Енисейского Росрыболовства.

Далее оказалось, что выпуск рыбы в указанные места не компенсировал ущерб, который наносит организация. Суд признал выпуск рыбы в Енисей «ненадлежащим», а с ГЭС взыскали больше 2,3 миллиарда рублей в качестве компенсации вреда за 2018–2022 годы.

Представители ГЭС обратились в суд с требованием взыскать с Енисейского Росрыболовства 974 миллиона рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 22 октября.

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#Владислав Савончик#Енисей#Красноярский край#Росрыболовство#Арбитражный суд#Богучанская ГЭС
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