Будет ли новая волна мобилизации в России? Вот что говорят власти

Posted 29 августа, 10:23
Published 29 августа, 10:23
Modified 29 августа, 10:25
Updated 29 августа, 10:25
Чтобы убедиться в том, что общество волнует вопрос возможной мобилизации, не нужно проводить сложных расчетов. Достаточно иметь хотя бы один мессенджер, пару-тройку друзей и подписаться на несколько каналов. Тема мобилизации будет всплывать с завидной периодичностью.
Одним из главных фейков последних дней стало широко растиражированное сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин якобы подписал указ о мобилизации после событий в Курской области. На поверку это оказалось ложной информацией. Фейк разлетелся по соцсетям на фоне новостей о создании оперативных группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск».
О возможной мобилизации в РФ заявляют и зарубежные издания. Так, Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника пишет о возможной мобилизации в конце 2024 года.
«The situation may force Russia to consider a new mobilization, according to two of the people. Officials may present it as a rotation measure to rest frontline troops, one of the people said, while another said a draft may be ordered as soon as the end of this year. [По словам двух человек, сложившаяся ситуация может заставить Россию рассмотреть вопрос о новой мобилизации. По словам одного из них, чиновники могут представить ее как ротацию, чтобы дать отдых фронтовым войскам. Другой сказал, что приказ о призыве может быть отдан уже в конце этого года]», — пишет издание.
В середине июня, до начала вторжения в Курскую область, президент Владимир Путин заявлял, что необходимости в мобилизации нет — по его словам, мобилизацию нужно проводить для каких-то целей.
Однако россияне опасаются, что после «курского вторжения» мнение властей могло поменяться. Некоторые депутаты Госдумы уверяют людей, что все остается по-прежнему. В частности, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что необходимости в новой мобилизации по-прежнему нет.
Его поддерживает коллега Андрей Гурулев, часто комментирующий ход СВО и окружающие эту тему слухи. По словам Гурулева, текущие потребности Минобороны закрываются добровольцами, которые пришли в военкоматы после событий в Курской области.
«Нападение на Курскую область способствовало еще одной волне массового прихода добровольцев. Мужики идут защищать Родину», — заявил депутат в своем телеграм-канале.
Однако парламент, как ему и положено, отличается неким плюрализмом мнений. Так, депутат Алексей Журавлев заявляет о необходимости если не мобилизации людского ресурса, то хотя бы усиленном формировании мобилизационного резерва — то есть контрактников.
«Киевскому режиму необходима была хоть какая-то победа, и с точки зрения тактики, куда проще было напасть на мирные приграничные российские города, чем противостоять нашей армии на поле боя. Террористические методы, которые применяют ВСУ, давно должны были привести к тому, чтобы мы официально назвали Украину террористическим государством.
Со всеми вытекающими отсюда последствиями и непременным уничтожением каждого, кто имеет к этому формированию отношение. Нам как минимум надо готовить мобилизационный резерв», — пишет Журавлев в телеграме.
Самые радикальные мнения, как и обычно, высказывают многочисленные «военкоры» и «приближенные». Большинство продвигает идею неизбежности и необходимости мобилизации. Вот несколько мнений.
«Не хотите мобилизации? Никто не заставляет. Но тогда силовые органы государства должны быть задействованы в СВО, если хотим победить, а не только участвовать», — заявил военный блогер Юрий Котенок.
Его мнение поддерживает публицист Александр Дугин:
«Если для Победы нужна мобилизация, ее надо провести. Ее нет пока, вероятно, потому, что мы готовимся к полномасштабной войне с НАТО и бережем людей. Это может стать ошибкой, так как враг расценивает это как нашу слабость и наращивает эскалацию».
Впрочем, уже через пару дней точка зрения Дугина изменилась — 26 августа он высказал мнение о том, что мобилизация это «слишком просто»:
«Многие считают, что объявление войны и всеобщая мобилизация — это в нашей ситуации выход, с которым власти почему-то тянут. Ну и использование ТЯО [тактического ядерного вооружения]. Это выглядит рациональным, и я подчас (за исключением ТЯО) склоняюсь к тому же. Но не слишком ли это просто?».
Наконец, самое нетривиальное мнение опубликовал военный волонтер Алексей Живов:
«Прекрасно понимаю официальную позицию государства насчет того, что резервов хватает, и мобилизация не нужна.
Но если когда-то ее и проводить, то сейчас. Когда враг наступает на русскую землю, люди пойдут по призыву. Придет столько, сколько нужно чтобы разбить врага.
<…>
Хорошо понимаю логику того, почему мобилизацию не хотят рассматривать в качестве панацеи. Экономка пострадает, опять будет отток соевых и т. д. Тяжела шапка Мономаха».