Будет ли новая волна мобилизации в России? Вот что говорят власти

Чтобы убедиться в том, что общество волнует вопрос возможной мобилизации, не нужно проводить сложных расчетов. Достаточно иметь хотя бы один мессенджер, пару-тройку друзей и подписаться на несколько каналов. Тема мобилизации будет всплывать с завидной периодичностью.