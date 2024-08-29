Что писали о стройке метро в Красноярске в 1987 году? Читаем архивное интервью

Posted 29 августа, 08:52
Published 29 августа, 08:52
Modified 29 августа, 08:58
Updated 29 августа, 08:58
На материал от 1987 года в газете «Красноярский рабочий» обратил внимание телеграм-канал «Красноярск исторический». Текст называется «И под землей помчатся поезда».
На тот момент управляющий компанией «КрасноярскТИСИЗ» Михаил Шорохов рассказал журналисту Василию Нелюбину (в последние годы занимал должность вице-губернатора края), что изыскатели за девять месяцев выполнили первый этап изысканий, а именно исследовали грунт и пробурили около 200 скважин, и теперь «передают эстафету» проектировщикам Харькова.
Шорохов заявил, что в Красноярске в первой очереди планируется построить 12 станций, а общее расстояние составит 20 километров — от улицы Высотной до поселка Коркино. На вопрос о том, когда метрополитен примет первых пассажиров, специалист ответил, что это может случиться в конце 1990-х.
«По существующим нормам на строительство первой очереди метров потребуется 13-15 лет. Так что красноярцы смогут прокатиться на своем метрополитене в конце девяностых годов»
Красноярское метро начали строить в конце 90-х, но из-за нехватки финансирования в нулевых работы прекратили.
В 2018 году власти вернулись к вопросу строительства метро в Красноярске. Но для удешевления решено строить «легкое метро» или метротрамвай. От глубоких тоннелей отказались, а часть расположат на поверхности.
По этой причине сначала тоннели, которые начали рыть в 90-е, не планировали использовать в новом проекте метро, однако позже власти все же решили внести их в проект.
Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Строительство планируют завершить к декабрю 2026 года.
После этого, с 2026 по 2028 год, хотят построить еще шесть наземных станций на участке от Шахтеров до Ястынской. А затем перейти к строительству от Высотной через Ботанический до поселка Элита.
Со строительством метро связано несколько уголовных дел. Бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова отправили в колонию. Бывшего проектировщика Олега Митволя тоже приговорили к лишению свободы. Сейчас проходят заседания по делу экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина и бывшего руководителя краевого транспортного управления Константина Мандрова.